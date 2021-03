El Cairo, Egipto (CNN) — El buque portacontenedores Ever Given fue liberado parcialmente después de bloquear el canal de Suez durante casi una semana, confirmaron las autoridades, pero es probable que los esfuerzos para reflotarlo por completo continúen durante algún tiempo.2

Hubo señales prometedoras el lunes cuando la parte trasera del barco fue libeada de una de las orillas del canal, pero el jefe de la compañía holandesa que trabaja en la operación dice que su proa todavía está atascada “como una roca”.

Los funcionarios egipcios dieron una nota más optimista. Dijeron que los equipos planean reflotar el barco más tarde este mismo lunes. Pero la crisis del transporte marítimo que ha dominado los titulares y ha captado la atención del mundo durante una semana parece destinada a continuar.

Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, cuya empresa hermana SMIT salvage está trabajando para liberar el barco, dijo que el buque había girado unos 20 grados. “Esa es en realidad la parte más fácil”, dijo a la radio holandesa el lunes por la mañana. Alejar la proa de la orilla del canal, donde permanece atascada en arcilla arenosa, será más difícil, agregó.

Lee también: El bloqueo del canal de Suez y por qué es tan dañino para el mercado mundial

La operación para liberar el resto del barco se reanudará cuando el nivel del agua suba a última hora de la mañana, dijeron las autoridades en un comunicado. Si los remolcadores no pueden liberar el barco, Berdowski dijo que intentarían dirigir el agua por debajo de la proa utilizando equipo de dragado.

“El buque portacontenedores comenzó a flotar con éxito después de responder a las maniobras de arrastre”, dijo Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés), en una entrevista telefónica con la televisión estatal. “Una vez que se retire el barco, reanudaremos la navegación directamente y lo llevaremos a Bitter Lakes”.

La gente en el canal comenzó a vitorear cuando llegaron las noticias del progreso del lunes. “Gracias a Dios que el barco ha flotado”, se puede escuchar a una persona que dice en un video, mientras los barcos circundantes hacen sonar sus bocinas en celebración. “Dios es grande. El barco ha flotado”.

Mohab Mamish, ex director del Canal de Suez y asesor del puerto marítimo presidencial egipcio, le dijo a CNN Arabic que se espera que el canal esté listo para su cruce hoy.

El Ever Given, un barco de 224.000 toneladas casi tan largo como como la altura del Empire State, encalló en el canal egipcio el 23 de marzo. Equipos de Egipto y de todo el mundo han estado trabajando sin parar para tratar de reflotar el barco, con una operación que involucró a 10 remolcadores, dragas de arena y empresas de salvamento.

Los esfuerzos anteriores han fracasado, pero este último intento se está ejecutando durante la marea alta, cuando el agua en el canal está en su punto más alto.

El titánico esfuerzo de salvamento se ha enfocado en dragar arena desde debajo de la parte delantera y trasera del barco, antes de tirar del barco con remolcadores.

La operación de rescate se ha intensificado tanto en urgencia como en atención internacional a medida que pasaban los días. Barcos de todo el mundo, que transportaban combustible y carga vital, no pudieron ingresar al canal por ambos lados, lo que generó alarma sobre el impacto en las cadenas de suministro globales.

Lee también: Atentado en Colombia deja a 43 personas heridas

El canal de Suez es una de las vías fluviales más transitadas e importantes del mundo y pierde aproximadamente US$ 14 millones por día en tarifas de tránsito. Se acumularon miles de millones de dólares en cargamentos en más de 350 barcos que esperaban su paso.

Aproximadamente el 12% del volumen del comercio mundial pasa por el Canal de Suez, y más de 18.800 barcos pasaron por el canal durante 2020. Eso es un promedio de 51.5 barcos por día.

Muchos de los barcos a los que se les bloqueó la entrada esta semana transportan productos sensibles, incluido ganado destinado a diferentes países de Europa y Asia. A los activistas y expertos les preocupaba que si el Ever Given no era liberado pronto, la comida y el agua del ganado podrían agotarse en las otras embarcaciones, lo que significaría la potencial muerte de miles de animales.

Otros barcos transportaban petróleo, un recurso fundamental para varios países de la región. La cercana Siria, ya marcada por años de guerra, tuvo que imponer un racionamiento de combustible el domingo para salvaguardar la disminución de los suministros de petróleo después de que los petroleros no pudieron realizar entregas debido al bloqueo.

Lee también: Así es como los holandeses están festejando como si fuera 2019

Las autoridades sirias dijeron que la orden de racionamiento era necesaria para “garantizar el suministro continuo de servicios básicos a los sirios, como panaderías, hospitales, estaciones de agua, centros de comunicación y otras instituciones vitales”.

Numerosos países ofrecieron su ayuda en la operación de rescate, incluidos Estados Unidos, China, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos.

Después de varios días de esfuerzos infructuosos, algunos expertos sugirieron que podrían pasar semanas antes de que el Ever Given fuera liberado, y algunos barcos, que no estaban dispuestos a esperar, optaron por desviar su viaje alrededor del Cabo de Hornos para evitar el canal.

Rabie, el jefe de la SCA, agregó que las razones detrás del accidente siguen sin estar claras.

“Hay muchos factores o razones, los vientos rápidos y la tormenta de arena podrían haber sido una razón, pero no la razón principal, podría haber sido un error técnico o un error humano“, dijo. “Habrá más investigaciones”.

Tim Lister de CNN contribuyó a este informe.