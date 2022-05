Este martes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades de Sri Lanka que eviten más violencia e instó a un diálogo para abordar las quejas de la población en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país.

“Estoy profundamente preocupada por la escalada de violencia en Sri Lanka después de que los partidarios del primer ministro atacaran a manifestantes pacíficos en Colombo ayer y la subsiguiente violencia de la turba contra miembros del partido gobernante”, señaló Bachelet.

La situación dejó un saldo de ocho muertos, incluido un miembro del parlamento y dos funcionarios locales, y cerca de 250 heridos, además de la destrucción de propiedad privada.

“Condeno toda violencia y hago un llamado a las autoridades para que investiguen de manera independiente, exhaustiva y transparente todos los ataques que han ocurrido. Es fundamental garantizar que los responsables, incluidos los que incitan u organizan la violencia, rindan cuentas”, añadió la alta comisionada.

.@mbachelet urges restraint & pathway to dialogue as violence escalates in #SriLanka.

“I call on the Government to address the broader political & systemic root causes that have long perpetuated discrimination & undermined #HumanRights.”https://t.co/SE4DGGrB6Z pic.twitter.com/MGLF0lWU4k

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 10, 2022