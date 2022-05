Las actualizaciones sobre la guerra en Ucrania han mostrado que las fuerzas militares rusas se han ido replegando de las principales ciudades, continuando con la ocupación principalmente en el Donbás, zona que actualmente se ha comprometido a anexar. En dicho escenario, que algunos han llamado “fiasco” militar, así como con la condena que ha hecho Occidente de sus acciones, Rusia celebra su histórico Día de la Victoria.

Se trata del aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tratándose de un día festivo no solo para el país gobernado por Vladimir Putin, sino también por su gran aliado, Bielorrusia, y una cantidad no menor de ex repúblicas soviéticas, en que se realizan desfiles para conmemorar a las fuerzas militares.

Cumpliéndose 77 años de lo sucedido, Rusia vive una guerra en términos completamente distintos a los de 1945. El esperado discurso de Putin, sobre el que algunos analistas habían advertido que podría declarar oficialmente la guerra, ya que sigue nombrándose como “operación militar especial“, terminó dando pocas pistas sobre lo que serán los próximos pasos de sus decisiones, así como del Ejército ubicado en Ucrania.

Según informó CNN Internacional, “el presidente ruso usó su discurso para mezclar la historia con el presente, confiando en el nacionalismo ruso y en sus fiestas más patrióticas para justificar su guerra”.

De esta manera, recordando a los héroes de guerra soviéticos que ayudaron a derrotar a la Alemania nazi, “Putin se refirió a las nuevas amenazas nazis en Ucrania, repitiendo su justificación infundada de la invasión como una operación para ‘desnazificar‘ la nación“.

“Rusia repelió esta agresión de manera preventiva“, afirmó respecto a la posibilidad de que Ucrania hubiese podido integrar la OTAN, agregando que “esta fue la única decisión correcta, y fue una decisión oportuna. La decisión de una nación independiente, soberana y poderosa“.

Esto, en medio de la resistencia que han demostrado las fuerzas militares ucranianas, lo que a ojos de los analistas presenta el riesgo de que el Ejército ruso use nuevamente armas de largo alcance y recurra a los ataques aéreos, que hasta ahora han sido indiscriminados, dejando una gran cantidad de civiles fallecidos.