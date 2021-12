Esta semana, un tribunal de Myanmar condenó a la líder civil depuesta Aung San Suu Kyi a cuatro años de prisión por cargos de incitación e incumplimiento de las reglas de COVID-19. Esta es la primera sentencia contra la ganadora del Premio Nobel de la Paz desde que los militares tomaron el poder en febrero.

A las horas de este anuncio, el ejército redujo su condena de cuatro a dos años, según MRTV. Suu Kyi, de 76 años, era consejera de Estado de Myanmar y líder de facto del país antes de que el Ejército la derrocara y le imputara casi una docena de cargos que suman condenas máximas combinadas de más de 100 años.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, criticó duramente la condena a Suu Kyi. La autoridades recalcó que la sentencia fue emitida por un tribunal controlado por los militares y pidió su liberación.

🇲🇲#Myanmar: UN Human Rights Chief @mbachelet deplores conviction and sentencing of State Counsellor #AungSanSuuKyi to 4 years of imprisonment, and calls for her release.

"This verdict will only deepen rejection of the coup," Bachelet says.

Read more: https://t.co/k8CSfhx7f5 pic.twitter.com/Kw5xSAa85D

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 6, 2021