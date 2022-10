(CNN) – Las autoridades de Corea del Sur dijeron este lunes que no tenían pautas para manejar las grandes multitudes que se reunieron para las festividades de Halloween en Seúl, mientras las familias en el país y en todo el mundo lloran a las 154 víctimas de una avalancha humana de este sábado por la noche.

La aglomeración tuvo lugar en los estrechos callejones iluminados con luces de neón del popular distrito de vida nocturna Itaewon, donde testigos describieron que no podían moverse ni respirar mientras miles de personas estaban hombro con hombro en una calle de no más de 4 metros de amplitud.

Las familias pasaron gran parte del domingo reuniéndose en los centros de información donde las autoridades compilaron detalles de los muertos y heridos y contactando morgues y hospitales en un intento desesperado por localizar a los familiares desaparecidos.

Ahora que todas las víctimas han sido identificadas, el pánico se ha transformado en duelo nacional mientras el país lidia con uno de los peores desastres de su historia, mientras que los padres de víctimas que están en otros países hacen arreglos para sus hijos fallecidos en un país extranjero.

El lunes 31 de octubre se instalaron altares conmemorativos oficiales en el centro de Seúl. Fotos de lugar mostraron multitudes visitando el homenaje. Muchos estaban llorando y sosteniendo flores blancas; otros se arrodillaron y se inclinaron profundamente ante el altar.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, su esposa, Kim Keon-hee, y altos funcionarios, incluidos el primer ministro y el alcalde de Seúl, se unieron a los dolientes.

Muchas tiendas y negocios cerraron para observar un período de luto nacional de una semana. Partes del centro de Seúl estaban casi desiertas, algo muy inusual en una capital generalmente bulliciosa que alberga a unos 10 millones de personas.

La gente también presentó sus condolencias en un homenaje improvisado en Itaewon, afuera de una estación de metro cerca del callejón donde ocurrió el aplastamiento. La entrada de la estación está adornada con hileras de flores y ofrendas como notas escritas a mano, botellas del licor coreano soju y vasos de papel llenos de bebidas.

Entre los dolientes se encontraba un grupo cívico de familias del desastre del ferry Sewol, que mató a 304 personas, en su mayoría adolescentes en un viaje escolar, cuando el barco se hundió en 2014.

“Como alguien que ha sufrido el mismo dolor, mi corazón está desgarrado y me quedo sin palabras”, dijo uno de los miembros del grupo a los periodistas en el memorial, y dijo que las familias estaban entristecidas de ver “un gran desastre como este repetido”.

Hay preguntas sobre la cantidad de policías en Seúl

Justo al final de la calle, la entrada al callejón fue acordonada. Había personal de seguridad montando guardia mientras equipos forenses vestidos con trajes protectores blancos registraban el área, aún llena de basura y escombros.

En medio del dolor, han surgido preguntas sobre el manejo del incidente por parte del gobierno y una aparente falta de control de multitudes antes de la tragedia.

Varios testigos presenciales y sobrevivientes dijeron que habían visto pocos o ningún policía en el área antes de que la situación empeorara.

Más temprano este domingo, el ministro del Interior y Seguridad dijo que solo se había desplegado un nivel “normal” de personal de seguridad en Itaewon porque la multitud allí no parecía inusualmente grande, mientras que se había enviado un “número considerable” de policías a otra parte de Seúl en respuesta a las protestas esperadas.

Pero, frente a la reacción violenta de los políticos coreanos y en las redes sociales, las autoridades parecieron cambiar de rumbo este lunes y dijeron que habían desplegado alrededor de 137 personas en Itaewon esa noche, en comparación con entre 30 y 70 personas en años anteriores antes de la pandemia.

“Para el festival de Halloween de esta época, debido a que se esperaba que mucha gente se reuniera en Itaewon, entiendo que se prepararon poniendo más fuerza policial que otros años”, dijo Oh Seung-jin, director de investigación de delitos violentos. división de la Agencia Nacional de Policía.

Sin embargo, admitió, “actualmente no existe un manual de preparación separado para tal situación en la que no hay un organizador y se espera una reunión de una multitud”. Además, la policía se había desplegado no para el control de multitudes, sino para la prevención del delito y para prevenir “diversas actividades ilegales”.

Kim Seong-ho, director de la división de gestión de desastres y seguridad del Ministerio del Interior y Seguridad, se hizo eco de estos comentarios y dijo que no tenían “directrices o un manual” para una “situación sin precedentes”.