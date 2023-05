(CNN) – Detectives de homicidios en Australia investigan por qué un agente de Policía se sintió tan amenazado por una mujer de 95 años, que caminaba con un caminador y un cuchillo, que optó por dispararle con un ‘taser’ dentro de un hogar de ancianos donde vive la mujer.

Clare Nowland, una bisabuela con demencia, está en estado crítico en el hospital después de que un policía de alto rango le aplicara una descarga con un ‘taser’ este miércoles por la madrugada.

Peter Cotter, subcomisionado de la fuerza policial de Nueva Gales del Sur, intentó explicar las acciones del policía en una conferencia de prensa este viernes, después de ver un video del incidente que quedó captado por dos cámaras corporales del policía.

“En el momento en que le dispararon, se acercaba a la Policía. Es justo decir a un ritmo lento. Ella tenía un caminador, pero también un cuchillo. No puedo seguir pensando en lo que estaba pasando por la mente de alguien cuando usó el ‘taser’”, dijo Cotter.

La comunidad está indignada por los eventos que tuvieron lugar en Yallambee Lodge en Cooma, un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros al sur de la capital nacional, Canberra.

Andrew Thaler, un defensor de la comunidad local, dijo que la familia de Nowland, que incluye ocho hijos y docenas de nietos y bisnietos, se turnan para velarla junto a su cama.

“No creo que vaya a haber una recuperación. Los “taser” tumban toros y a hombres adultos. Ella es una mujer muy pequeña”, sostuvo Thaler, quien está ayudando a la familia, que ha pedido privacidad mientras lidian con los eventos de los últimos días.

Nowland tiene demencia y había vivido en la casa durante cinco años, dijo Thaler. “Tuvo días buenos y días malos, lo cual es estándar”, agregó, describiéndola como físicamente frágil.

“Esta mujer no podía estar de pie sin un caminador. Ella no es tan fuerte. Pesa alrededor de 43 kilos y mide 1.58 metros. Esto es un atropello”, agregó.

Así ocurrió el ataque con el ‘taser’

La Policía dice que recibió una llamada a la dirección alrededor de las 4:15 a.m. de este miércoles por informes de una residente con un cuchillo. Dos agentes encontraron a Nowland en su habitación, con un cuchillo en la mano, dijo Cotter durante la sesión informativa de este viernes.

“Es justo decir que ella estaba armada con ese cuchillo. Era un cuchillo para bistec con filo aserrado que ella había obtenido en el área de la cocina del hogar de ancianos un par de horas antes”, dijo.

La Policía y los paramédicos negociaron con Nowland durante varios minutos, instándola a soltar el cuchillo, agregó Cotter, pero “por alguna razón, Clare no lo hizo”.

“Clare se acercó a la puerta donde estaba la Policía en ese momento, y el agente, el único agente, disparó el taser”, sostuvo. Nowland cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

“La lesión que sufrió como resultado de golpearse la cabeza contra el suelo la dejó postrada en cama en este momento”, dijo Cotter. “Ella pierde y recupera la conciencia”.

El video y el audio del incidente quedaron captados por dos cámaras corporales de la Policía, que Cotter dijo que estaban “comparándose”.

“Lo he visto y entiendo lo que he visto”, dijo Cotter, quien agregó que las imágenes no se publicarían porque “no son de interés público”.

Algunas preguntas después del ataque

Nowland es un conocido miembro de la comunidad y atrajo la atención de los medios locales cuando hizo paracaidismo para celebrar su cumpleaños 80. Lo volvió a hacer a los 85, según Thaler.

El agente que disparó su ‘taser’ no ha sido identificado más allá de ser un agente superior con 12 años de experiencia, que ya no está en servicio. Los detectives de homicidios están involucrados debido a la gravedad del incidente, dijo Cotter.

No especuló si el agente que disparó el ‘taser’ sería acusado.

“Si se alcanza un umbral, donde pasa de ser un problema departamental a un problema criminal, ciertamente somos lo suficientemente maduros y transparentes como organización para hacer lo que se tiene que hacer”, afirmó.

Cotter explicó que las armas taser generalmente se usan como una herramienta defensiva cuando la vida de alguien está amenazada.

“Decimos que está ahí como una pieza de equipo para defenderse cuando cree que su vida está en peligro, o la vida de otra persona está en peligro, cuando tiene un miedo genuino y amenaza de ser dominado físicamente, si hay una ocurriendo un enfrentamiento violento, pero claro que esos hechos tienen que ser reales”, agregó.

La comisionada de policía de NSW, Karen Webb, emitió un comunicado este jueves diciendo que sus pensamientos estaban con la familia de Nowland. “Entiendo y comparto las preocupaciones de la comunidad y les aseguro que estamos tratando este asunto con la mayor seriedad”.

El Consejo Regional Snowy Monaro, que opera Yallambee Lodge, manifestó que el consejo estaba “apoyando a nuestro personal, residentes y familias durante este momento difícil” y se negó a comentar más debido a la investigación.

El sitio web del consejo describe el albergue como un centro de atención para ancianos con 40 camas, habitaciones privadas y baños privados, atendido por enfermeras registradas, atendido por enfermeras diplomadas, enfermeras tituladas y cuidadores.

Thaler afirmó que la comunidad quiere saber por qué el policía pensó que era necesario aplicar una descarga con un ‘taser’ a una anciana frágil que se sabía que tenía demencia y que posiblemente no podría haber representado una amenaza.

“Simplemente, no hay excusa para ello. Pero sucedió. Queremos saber por qué y cómo”, cerró.