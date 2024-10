Aumentan casos de peligroso virus que puede generar parálisis en los niños y que mantiene en alerta a Estados Unidos

Los síntomas de la mielitis flacida aguda incluyen debilidad y parálisis de las extremidades. Los niños se encuentran entre los más afectados por esta condición.

Un aumento de los casos de un peligroso virus que puede generar parálisis en los niños ha ido en aumento en Estados Unidos.

Las tasas de infecciones por enterovirus D68 están subiendo en todo Estados Unidos, según la red sin fines de lucro WastewaterSCAN. Este virus común puede conducir a una rara, pero grave complicación similar a la polio conocida como mielitis flácida aguda.

¿Qué es el enterovirus D68 y cómo se propaga?

¿Qué es el enterovirus D68 y cómo se propaga?

Para ayudarnos con estas preguntas, CNN consultó a la experta médica en bienestar de CNN, Dr. Leana Wen. Wen es médico de urgencias y profesora clínica asociado en la Universidad George Washington. Anteriormente, fue comisionada de salud de Baltimore y es madre de dos niños en edad escolar.

CNN: ¿Qué es el enterovirus D68? ¿Qué tan común es y cómo sabemos que los números están aumentando?

Dr. Leana Wen: El enterovirus D68 es parte de un grupo de más de 100 enterovirus que no son polio. Estos enterovirus son muy comunes. Muchas personas que los contraen no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves similares a los de un resfriado. La mayoría probablemente no sea consciente de que lo que tienen es un enterovirus.

Esta es la razón por la que las pruebas de aguas residuales son útiles. Las pruebas de alcantarillado para detectar virus dan un indicador temprano de la actividad del virus en un área específica. Es especialmente útil para enfermedades que a menudo son asintomáticas o aquellas que a menudo no se someten a pruebas. Datos recientes muestran que la actividad de los enterovirus ahora se está registrando en el nivel “medio” y ha aumentado especialmente desde julio.

CNN: ¿Cómo se propaga el enterovirus D68 y quién es más probable que lo contraiga?

Wen: El enterovirus D68 es un virus respiratorio que se propaga cuando alguien con la infección estornuda o tose, y estas gotitas aterrizan en la nariz, la boca o los ojos de alguien. Las gotitas también pueden aterrizar en superficies u objetos, y luego, cuando alguien más toca esas áreas y luego toca su nariz, boca u ojos, podrían contraer el virus.

Los niños tienen más probabilidades de infectarse y desarrollar síntomas. Esto se detiene a varias razones. En primer lugar, los niños están en estrecho contacto entre sí en la escuela y la guardería. También pueden no observar las mejores prácticas de higiene.

Además, es cierto que las infecciones previas transmiten cierta protección contra la infección repetida y la enfermedad grave. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los adultos también pueden contraer estas infecciones, pero es menos probable que tengan síntomas, y si se infectan, pueden tener síntomas más leves en comparación con los niños.

CNN: ¿Cuáles son los síntomas de la infección por enterovirus D68?

Wen: Muchas personas tendrán síntomas leves similares al resfriado, como secreción nasal, estornudos, fiebre y tos. Algunos pueden tener síntomas más graves, como dificultad para respirar, fatiga y dolores corporales. Menos comúnmente, los enterovirus pueden causar inflamación del cerebro y el corazón. La infección asintomática también es posible, lo que hace que este virus sea aún más difícil de contener.

CNN: ¿Qué puede decirnos sobre la mielitis flácida aguda, la rara pero peligrosa complicación que puede resultar de la infección por el enterovirus D68?

Wen: La mielitis flácida aguda es una condición que solo se ha nombrado recientemente, en 2014. Esta condición tiene algunas similitudes con la poliomielitis. Las personas primero tienen una infección viral y luego, unas semanas después, desarrollan una aparición repentina de debilidad en el brazo o en la pierna. Otros síntomas incluyen pérdida de tono muscular y pérdida de reflejos, caída facial y dificultad para hablar.

La condición puede poner en peligro su vida cuando los músculos respiratorios están involucrados; los pacientes pueden necesitar máquinas que les ayuden a respirar. También podría causar problemas para regular la presión arterial, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca.

No existe un tratamiento específico para la mielitis flácida aguda. Los pacientes reciben atención de apoyo, incluyendo ingreso hospitalario, líquidos, medicamentos antiinflamatorios, apoyo respiratorio si es necesario y terapia física y ocupacional.

Si bien algunos pueden recuperarse por completo, la mayoría tiene síntomas duraderos y discapacidad como resultado de esta enfermedad.

CNN: ¿Qué tan probable es que la infección por el enterovirus D68 resulte en mielitis flácida aguda? ¿Deberían preocuparse los padres?

Wen: Es poco probable. Las infecciones por enterovirus son muy comunes. La gran mayoría de los casos nunca se diagnostican, y prácticamente todos están expuestos a muchos enterovirus durante su vida.

Desde que la mielitis flácida aguda se nombró por primera vez en 2014, se confirmaron 758 casos en Estados Unidos. Este año (a partir del 3 de septiembre), según los CDC, se han confirmado 13 casos en 10 estados.

Aunque el número total de personas afectadas es bajo, entiendo por qué los padres están preocupados por la mielitis flácida aguda, dada su gravedad y la falta de cura.

CNN: ¿Hay medidas que las familias puedan tomar para reducir su posibilidad de contraer este virus?

Wen: Todo el mundo debería lavarse las manos regularmente y bien con agua y jabón. Los niños deben asegurarse de lavarse las manos cuando regresen de la escuela y de jugar con sus amigos. Mientras estén en la escuela, deben lavarse regularmente, idealmente con agua y jabón. Si esto no está disponible, deben usar desinfectante de manos regularmente.

Puede ser difícil instruir a los niños en la guardería y a otros niños pequeños para que eviten masticar objetos que otros pequeños se han puesto en la boca, pero se puede enseñar a los niños mayores a evitar tocarse la cara con las manos sin lavar, a cubrir la tos y estornudos, y a usar desinfectante de manos o lavarse las manos después de tocar superficies de alto contacto como los pomos de las puertas.

Los padres también deben estar atentos a los síntomas preocupantes que puedan indicar mielitis flacuda aguda. Además de la debilidad repentina en los brazos o las piernas y el habla confusa, los síntomas de esta afección incluyen párpados caídos, dificultad para tragar y nuevo dolor en el cuello, los brazos y la espalda. Cualquiera de estos síntomas debería solicitar atención médica urgente.

Finalmente, aunque no hay vacuna para el enterovirus, hay vacunas que protegen contra muchas otras enfermedades. Los padres y cuidadores deben asegurarse de que sus hijos estén al día con sus vacunas y de que ellos mismos reciban las vacunas recomendadas.