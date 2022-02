Un ataque aéreo de las tropas rusas destruyó al avión más grande del mundo, el AN-225 ‘Mriya’, en el aeropuerto de Gostómel, cerca de la capital en Kiev.

La información fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, quien lo detalló desde su cuenta de Twitter.

“Este era el avión más grande del mundo, el AN-225 ‘Mriya’ (sueño en ucraniano), aseguró el Secretario de Estado, con una imagen de la nave.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022