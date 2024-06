Reportan que Argentina removería “en las próximas horas” sus paneles solares en territorio chileno tras emplazamiento de Boric

La base argentina se instaló en la Región de Magallanes y traspasó por 3 metros el territorio chileno.

El Gobierno de Argentina anunció que retirará “en las próximas horas” los controversiales paneles solares instalados en territorio chileno, luego de que el Presidente Gabriel Boric exigiera su remoción.

De acuerdo a lo que detalló Infobae, la decisión será dada a conocer en la brevedad y fue tomada tras conversaciones entre la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa, Luis Petri.

La edificación del denominado Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 se hizo el pasado 29 de abril, en un esfuerzo conjunto entre una empresa argentina y la Armada de ese país.

Se realizó la puesta en valor del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1. La Fundación Mirgor y la empresa Total Energies donaron dos módulos habitacionales y equipamiento energético.

“Deben retirarlos a la brevedad o lo haremos nosotros”

Desde Francia, en el marco de su gira por Europa, el Presidente Boric afirmó que la Cancillería trasandina se disculpó por lo ocurrido.

Sin embargo, agregó de forma clara “que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”.

Boric conversó con Milei

Boric también dio a conocer que en Suiza tuvo un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, quien le dijo que estaba al tanto de la situación y le señaló “que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores”.

“Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, agregó.

Pese a lo ocurrido, el Presidente reiteró que con Argentina hay una excelente relación de Estados, por lo que es importante mantenerla “y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto”.