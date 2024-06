“En la Patagonia no hay frontera”: reflotan dichos de Boric en medio de construcción de base militar argentina en Chile

En las últimas horas, a través de la red social X (antes Twitter) comenzó a circular un video de la visita oficial que el Presidente Gabriel Boric hizo a Argentina en abril de 2022.

Polémica ha generado la construcción por parte de Argentina de una base militar en territorio chileno.

La situación se dio en el Hito 1 de Magallanes, en la frontera entre los dos países, en plena Patagonia. En dicho lugar, la construcción trasandina sobrepasó 3 metros el territorio que es de Chile.

El Canciller, Alberto van Klaveren abordó la situación y calificó de “error de buena fe” la situación.

“Nosotros estábamos informados de esta situación (…) Creemos que se trata de un error obviamente de buena fe y como corresponde se lo hicimos presente debidamente al gobierno argentino por los canales correspondientes”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chileno.

Sin embargo, en las últimas horas, a través de la red social X (antes Twitter) comenzó a circular un video de la visita oficial que el Presidente Gabriel Boric hizo a Argentina en abril de 2022.

En ese viaje, en un punto de prensa oficial con el Mandatario argentino de ese entonces, Alberto Fernández, Boric aseguró que en la Patagonia no existía fronteras.

“Siento una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me crie en la Patagonia y en la Patagonia no hay fronteras. Y me parece importante que ese espíritu de colaboración lo podamos replicarlo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”, indicó Gabriel Boric en esa oportunidad.