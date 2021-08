(CNN) — El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el martes que renunciaría, con efecto en 14 días.

“La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno“.

Un informe publicado la semana pasada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, detalló las acusaciones de 11 mujeres y encontró que Cuomo se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”, entre otras acusaciones. El gobernador ha insistido en que no hizo nada malo y no dio indicios en una respuesta en video tras la publicación del informe de que renunciaría.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó la capacidad de tener un gobierno funcional durante esta pandemia como una “cuestión de vida o muerte”.

“Gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal, y yo no puedo ser la causa de eso”, señaló.

Pareciendo emocionado, el gobernador indicó: “Amo Nueva York y la amo“.

“Trabajo para ustedes“, esbozó a los neoyorquinos, y “hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes“.

Llamó a la vicegobernadora Kathy Hochul “inteligente y segura” y agregó que la transición “debe ser perfecta” y “ella puede ponerse al día rápidamente”.

Agradeció a su equipo por su nombre, incluida su ayudante principal, Melissa de Rosa, que recientemente dimitió,

Cuomo promocionó sus éxitos como gobernador, incluidos desastres naturales y emergencias, matrículas universitarias gratuitas, proyectos de infraestructura y éxito en COVID-19.

Cuomo se ha defendido de las acusaciones en su contra

Cuomo mencionó este martes que no apreciaba los cambios generacionales y culturales, y debería haberlo hecho, y agregó: “En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea”.

“El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres, ese fue el titular que la gente escuchó, vio y reaccionó”, añadió.

“La reacción fue de indignación y debería haberlo sido”, continuó. “Sin embargo, también era falso“.

Cuomo sostuvo que su abogada, Rita Glavin, ya ha planteado serios “problemas y fallas que deberían preocupar a todos los neoyorquinos” con respecto a la imparcialidad del informe.

“Las acusaciones más graves en mi contra no tienen una base fáctica creíble en el informe“.

“Y hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual“.

“Esto no quiere decir que no hay 11 mujeres a las que realmente ofendí, las hay, y por eso me disculpé profundamente”.

Agregó que pensaba que estaba siendo “amigable” y “agradable” con sus besos y abrazos, pero en última instancia, “asumo toda la responsabilidad por mis acciones“.

“He estado demasiado familiarizado con la gente. Mi sentido del humor puede resultar ofensivo y desagradable. Abrazo y beso a la gente casualmente“, advirtió.

“En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea”, concluyó la autoridad.