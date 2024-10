Afirman que ejército israelí ha utilizado a palestinos como escudos humanos en Gaza

De acuerdo a exsoldados de las fuerzas de Israel y algunos detenidos, la práctica se hizo tan común que la bautizaron como "protocolo mosquito".

(CNN) – El ejército israelí ha obligado a los palestinos a entrar en casas y túneles potencialmente trampas explosivas en Gaza para evitar poner en peligro a sus tropas, según un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y cinco ex detenidos que dijeron haber sido víctimas de la práctica.

El soldado, que dijo que su unidad retuvo a dos prisioneros palestinos con el propósito explícito de usarlos como escudos humanos para explorar lugares peligrosos, dijo que la práctica era frecuente entre las unidades israelíes en Gaza.

“Les dijimos que entraran al edificio antes que nosotros”, explicó. “Si hay trampas explosivas, explotarán y nosotros no”.

Era tan común en el ejército israelí que tenía un nombre: “protocolo mosquito”.

Se desconoce la escala exacta y el alcance de la práctica del ejército israelí. Pero el testimonio tanto del soldado como de cinco civiles muestra que se extendió por todo el territorio: en el norte de Gaza, la ciudad de Gaza, Khan Younis y Rafah.

El soldado explicó que, al principio, su unidad, que en ese momento estaba en el norte de Gaza, utilizaba procedimientos estandarizados antes de entrar en un edificio sospechoso: enviar a un perro o hacerle un agujero en el costado con un proyectil de tanque o una excavadora blindada.

Pero un día de esta primavera, el soldado dijo que un oficial de inteligencia se presentó con dos detenidos palestinos, un niño de 16 años y otro de 20, y les dijo a las tropas que los usaran como escudos humanos antes de ingresar a los edificios. El oficial de inteligencia afirmó que estaban conectados con Hamas.

Cuando cuestionó la práctica, el soldado dijo que uno de sus comandantes le dijo: “‘Es mejor que explote el palestino y no nuestros soldados'”.

“Es bastante impactante, pero después de unos meses en Gaza tiendes a no pensar con claridad”, dijo el soldado. “Es que estás cansado. Obviamente, prefiero que vivan mis soldados. Pero, ya sabes, así no es como funciona el mundo”.

El soldado dijo que él y sus camaradas se negaron a continuar con la práctica después de dos días y confrontaron a su comandante superior al respecto. Su comandante, que primero les dijo que no “pensaran en el derecho internacional”, diciendo que sus propias vidas eran “más importantes”, finalmente cedió y liberó a los dos palestinos, dijo el soldado.

El hecho de que fueran liberados, dijo, le dejó claro que no tenían ninguna afiliación con Hamas, “que no son terroristas”.

CNN se conectó con el soldado a través de Breaking the Silence, una organización que proporciona un foro para que los soldados israelíes hablen y verifiquen su testimonio.

Breaking the Silence proporcionó a CNN tres fotos que muestran al ejército israelí utilizando a los palestinos como escudos humanos en Gaza. Una fotografía inquietante muestra a dos soldados instando a un civil a avanzar en una escena de devastación en el norte de Gaza. En un segundo, dos civiles utilizados como escudos humanos están sentados atados y con los ojos vendados. Una tercera muestra a un soldado custodiando a un civil atado.

En un comunicado, el ejército israelí le dijo a CNN: “Las directivas y directrices de las FDI prohíben estrictamente el uso de civiles detenidos en Gaza para operaciones militares. Los protocolos e instrucciones pertinentes se aclaran de forma rutinaria a los soldados en el campo de batalla durante el conflicto“.

El derecho internacional prohíbe el uso de civiles para proteger actividades militares o para involucrar a civiles por la fuerza en operaciones militares. La Corte Suprema israelí prohibió explícitamente la práctica en 2005, después de que grupos de derechos humanos presentaran una queja sobre el uso de civiles palestinos por parte del ejército para llamar a las puertas de presuntos militantes en Cisjordania. El juez Aharon Barak calificó entonces la práctica de “cruel y bárbara”.

Israel ha acusado durante mucho tiempo a Hamas de usar a civiles en Gaza como escudos humanos, incrustando infraestructura militar en áreas civiles, acusaciones que Hamas ha negado. Hay amplia evidencia de ello: armas ubicadas dentro de las casas, túneles excavados debajo de vecindarios residenciales y cohetes disparados desde esos mismos vecindarios en el territorio densamente poblado.

El ejército israelí cita con frecuencia esas prácticas para culpar a Hamas por el extraordinario número de muertes de civiles en Gaza, donde Israel ha lanzado bombas sobre esas mismas zonas residenciales. Los ataques israelíes han matado a más de 42.000 palestinos en Gaza desde octubre del año pasado, según el Ministerio de Salud palestino. Las Naciones Unidas dicen que la mayoría de los muertos son civiles.

“Vimos a Hamas usando a los palestinos como escudos humanos”, dijo el soldado. “Pero para mí es más doloroso con mi propio ejército. Hamas es una organización terrorista. Las FDI no deberían utilizar las prácticas de las organizaciones terroristas“.

‘Protocolo mosquitos’

Las entrevistas con cinco ex detenidos palestinos en Gaza concuerdan con el relato del soldado. Todos describen haber sido capturados por tropas israelíes y obligados a entrar en lugares potencialmente peligrosos antes que los militares.

Los ataques aéreos israelíes a principios de este año obligaron a Mohammad Saad, de 20 años, a abandonar su casa en Jabalya, en el norte de Gaza. Desde su casa improvisada cerca de Khan Younis, entre mantas colgadas de vigas, Saad explicó que fue recogido por el ejército israelí cerca de Rafah, mientras intentaba conseguir ayuda alimentaria para él y sus hermanos menores.

“El ejército nos llevó en un jeep, y nos encontramos dentro de Rafah en un campamento militar”, dijo, y agregó que estuvo retenido allí durante 47 días, y durante ese tiempo fue utilizado para misiones de reconocimiento para evitar poner en riesgo a los soldados israelíes.

“Nos vistieron con uniformes militares, nos pusieron una cámara y nos dieron un cortador de metal“, dijo. “Nos pedían que hiciéramos cosas como: ‘Mueve esta alfombra’, diciendo que estaban buscando túneles. ‘ Filma debajo de las escaleras’, decían. Si encontraban algo, nos decían que lo lleváramos afuera. Por ejemplo, nos pedían que sacáramos las pertenencias de la casa, que limpiáramos aquí, que moviéramos el sofá, que abriéramos la nevera y que abriéramos el armario“.

Los soldados estaban aterrorizados, explicó, por los explosivos ocultos.

“Por lo general, usaba el uniforme militar, pero para la misión final, me llevaron vestido de civil”, dijo Saad. “Fuimos a un lugar y me dijeron que tenía que filmar un tanque dejado por el ejército israelí. Estaba aterrorizado y tenía miedo de filmarlo, así que me golpearon en la espalda con la culata de un rifle“.

Las balas sonaron cuando se acercó al tanque, y Saad dijo que le dispararon por la espalda. Milagrosamente, sobrevivió y fue llevado al Centro Médico Soroka, en Israel. Cuando fue entrevistado por CNN dos semanas después en Khan Younis, se levantó la camisa para mostrar la herida donde la bala entró por su espalda.

No todos los palestinos utilizados eran adultos. Mohammad Shbeir, de 17 años, dijo que fue capturado por soldados israelíes después de que mataron a su padre y a su hermana durante una redada en su casa en Khan Younis.

“Estaba esposado y no llevaba nada más que mis calzoncillos”, recordó. “Me usaron como escudo humano, llevándome a casas demolidas, lugares que podían ser peligrosos o contener minas terrestres“.

El Dr. Yahya Khalil Al-Kayali, de 59 años, fue como tantos otros desplazados una y otra vez después de ser obligado a abandonar su hogar en la ciudad de Gaza. Finalmente se encontró viviendo cerca del Hospital Al Shifa, que alguna vez fue el complejo médico más grande de Gaza, uniéndose a miles de civiles desplazados internos que se refugiaron allí.

En marzo, el ejército israelí asedió ese complejo médico por tercera vez, alegando que Hamás lo estaba utilizando como centro de mando, algo que Hamás negó. Un gran número de hombres fueron detenidos en la redada de dos semanas, que dejó el hospital destruido e inoperable. Al-Kayali fue uno de ellos.

“El líder de este grupo, el soldado, me pidió que fuera”, recordó Al-Kayali desde la zona de Mawasi, en Jan Yunis, junto a un campamento de tiendas de campaña en la playa. “Me hablaba en inglés. Y me pidió que saliera del edificio para encontrar agujeros abiertos o túneles bajo tierra“.

A lo largo de una hilera de edificios de apartamentos, una y otra vez, los soldados le decían a Al-Kayali que entrara en cada habitación de cada apartamento y revisara si había militantes y trampas explosivas. Los cañones de los tanques israelíes estaban listos para disparar, dijo, en caso de que los combatientes de Hamas fueran descubiertos.

“Pensaba que me matarían o moriría en cuestión de minutos”, recordó. “Estaba pensando en mi familia. Porque no hay tiempo para pensar en muchas cosas. Pero también estaba preocupada por mis hijos, porque mis hijos y mi familia estaban en el edificio”.

Para su alivio, los edificios estaban vacíos y fue liberado. Al final, dijo, se vio obligado a revisar hasta 80 apartamentos.

Todos los palestinos entrevistados por CNN fueron finalmente liberados después de ser utilizados como escudos humanos, y el soldado dijo que los detenidos por su unidad también fueron liberados.

Pero después de que el soldado abandonó Gaza, dijo que escuchó de sus camaradas que el llamado “protocolo de mosquitos” se había reanudado en su unidad.

“Mis propios soldados, que lo rechazaron al principio, volvieron a usar esta práctica”, dijo. “No tienen la fuerza que tenían al principio“.

Tareq Al Hilou y Mohammad Al Sawalhi en Gaza contribuyeron a este despacho.