(EFE) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió que “estamos en una época de preguerra” en la que Europa tiene que estar preparada para defenderse.

En una entrevista en Varsovia publicada por la alianza de medios europeos Lena, que integran entre otros el diario español El País, Tusk instó a cumplir el compromiso en la OTAN de dedicar el 2% del producto interior bruto de cada país miembro a defensa y abogó por intensificar la ayuda a Ucrania.

El mandatario polaco, que ya fue primer ministro entre 2007 y 2014 y volvió al poder tras ganar las elecciones de octubre pasado, es una figura clave del espacio liberal-conservador que presidió el Consejo Europeo y el Partido Popular Europeo.

“No habíamos vivido una situación así desde 1945. Sé que suena devastador, sobre todo para la gente de la generación más joven, pero tenemos que acostumbrarnos mentalmente a una nueva era. Estamos en una época de preguerra. No exagero. Cada día es más evidente”, subrayó.

Y añadió que en el último Consejo Europeo conversó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien le pidió que dejaran de usar la palabra “guerra” en las declaraciones.

Según Tusk, el mandatario español argumentó que “la gente no quiere sentirse amenazada de esta manera, que en España suena abstracto”. A lo que respondió: “En mi parte de Europa la guerra ya no es una abstracción y que nuestro deber no es discutir, sino actuar y prepararnos para defendernos”, añadió.

Ucrania, una guerra a largo plazo

“Nuestra principal tarea debe ser proteger a Ucrania de la invasión rusa y mantener el país como un Estado independiente” y “puede que haya que pensar en la guerra de Ucrania a largo plazo”, manifestó el primer ministro.

Según dijo, quieren ayudar a Ucrania en todo lo que puedan. “En el último Consejo Europeo defendí que hay que remodelar la idea del libre comercio con Ucrania. Creo que convencí a Francia, Italia y Austria. Quiero un acuerdo justo con Ucrania al respecto, quiero encontrar un denominador común para los intereses de Ucrania, Polonia y toda la UE”, complementó.

Asimismo, comentó que tanto si ganan Donald Trump o Joe Biden en las próximas elecciones estadounidenses “es Europa la que tiene que hacer más en materia de defensa. No para conseguir autonomía militar frente a Estados Unidos, ni para crear estructuras paralelas frente a la OTAN, sino para aprovechar mejor nuestro potencial“, argumentó.

En su opinión, hay que “gastar todo lo que podamos para comprar equipos y municiones para Ucrania, porque estamos viviendo el momento más crítico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si Ucrania pierde, nadie en Europa podrá sentirse seguro”.