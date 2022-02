(CNN) – Las acciones rusas se desplomaron en más de un 40% y el rublo alcanzó un mínimo histórico frente al dólar el jueves.

La derrota del mercado de Moscú fue provocada por la noticia de que las tropas rusas habían lanzado un ataque contra Ucrania, un movimiento que probablemente desencadene una nueva ola de sanciones “a gran escala” dirigidas al círculo íntimo del presidente Vladimir Putin y la economía rusa dependiente del petróleo.

La bolsa de valores de Moscú había suspendido las operaciones el jueves, pero cuando se reanudaron, las acciones entraron en caída libre.

El índice MOEX se desplomó hasta un 45%, mientras que el índice RTS, que está denominado en dólares, bajó más del 40% a las 4:15 a.m. ET. El desplome eliminó alrededor de US$ 75 mil millones del valor de las empresas más grandes de Rusia.

Los bancos y las compañías petroleras rusas se encontraban entre los más afectados por la volatilidad del comercio, y las acciones de Sberbank (SBRCY), el mayor prestamista de Rusia, perdieron en un momento el 57% de su valor.

La OTAN se refiere al ataque de Rusia a Ucrania: Piden cese al fuego y advierten sanciones económicas

El rublo se cotizaba a 85 por dólar, un 4% menos, después de haber alcanzado un nuevo mínimo histórico de 89,60. El banco central ruso dijo que intervendría en el mercado de divisas y proporcionaría liquidez adicional al sector bancario.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo este jueves que la Unión Europea está lista para desatar “el paquete completo de sanciones” contra Rusia, y agregó que el mundo debe responder con resolución o correr el riesgo de pagar un precio aún más alto.

Los estados bálticos de Lituania, Estonia y Letonia pidieron que Rusia sea expulsada de SWIFT, los servicios de mensajería segura que facilitan los pagos entre 11 mil instituciones financieras en 200 países.

“Toda la comunidad internacional debe condenar firmemente la agresión de Rusia e imponer las sanciones más duras posibles en respuesta a actos tan escandalosos, incluida la desconexión de los bancos rusos de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT)“, dijeron los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países en una declaración conjunta.

En un comunicado, SWIFT dijo que era “una cooperativa global neutral” y que “cualquier decisión de imponer sanciones a países o entidades individuales recae únicamente en los organismos gubernamentales competentes y los legisladores correspondientes”.

Excluir a Rusia de SWIFT haría que su economía se contrajera en un 5%, estimó el exministro de finanzas Alexei Kudrin en 2014, la última vez que se consideró esta sanción en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia.