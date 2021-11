(CNN) — Autoridades informaron que al menos ocho personas murieron y muchas otras resultaron heridas después de que una multitud se empujó cuando el rapero Travis Scott estaba en el escenario en el Festival Astroworld en Houston el viernes por la noche.

“Tuvimos decenas de personas que resultaron heridas“, dijo el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, durante una conferencia de prensa el sábado por la mañana temprano.

Acorde a lo que dicho por funcionarios, unas 50.000 personas estaban en el festival de música al aire libre con entradas agotadas en NRG Park, el complejo del estadio donde se encuentran el Astrodome y el NRG Stadium, cuando el incidente ocurrió poco después de las 8 p.m. (Hora de Miami).

“La multitud, por la razón que sea, comenzó a empujar y subir hacia el frente del escenario, lo que hizo que la gente en el frente se comprimiera, no pudieron escapar de esa situación”, dijo Peña a CNN el sábado por la mañana.

Eso provocó pánico y la situación empeoró y abrumó al personal de seguridad allí, afirmó.

“La gente empezó a pelearse, a perder el conocimiento y eso generó un pánico adicional”, agregó la autoridad bomberil.

Más de 300 personas fueron tratadas en un hospital de campaña instalado cerca del festival, dijo Peña.

Veintitrés personas fueron trasladadas a hospitales, 11 de las cuales se encontraban en estado crítico, y ocho de ellas murieron, indicó Peña, entre los afectados había un niño de 10 años que se encontraba en estado crítico.

Quienes asistieron al concierto compartieron en las redes sociales el caos que se produjo. El personal médico estaba tan abrumado por las lesiones que algunos miembros del público intentaron administrar resucitación cardiopulmonar.

La transmisión en vivo del evento mostró a Scott pausar su actuación para mirar confundido mientras una ambulancia con luces parpadeantes llegaba al lugar.

La policía de Houston y el personal de seguridad del evento detuvieron el concierto “tan pronto como la situación llegó al punto en que los recursos estaban abrumados”, pero para entonces “el daño ya estaba hecho“, afirmó Peña.

Señaló además que la causa de la estampida no estaba clara de inmediato.

Los investigadores revisarán el video de la escena y observarán cómo se diseñó el lugar y si tenía suficientes puntos de salida, indicó Peña.

La investigación indagará “qué causó, uno, el problema de la estampida de multitudes y dos, qué impidió que la gente pudiera escapar de esa situación”, explicó Peña.

Las causas de las muertes están pendientes de la determinación del médico forense, dijo.

En un comunicado en Twitter el sábado por la mañana, los organizadores del festival dijeron que “nuestros corazones están con la familia del Astroworld Festival esta noche, especialmente aquellos que perdimos y sus seres queridos”, y que “están enfocados en apoyar a las autoridades locales como podamos”.

La parte del sábado del evento, planeado para dos días, fue cancelado, dijeron los organizadores.

“Como las autoridades mencionaron en su conferencia de prensa anterior, están investigando la serie de paros cardíacos que tuvieron lugar. Si tiene información relevante sobre esto, comuníquese con @houstonpolice”, se lee en el tuit.

Los organizadores de Astroworld no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN la madrugada del sábado.

La oficina de manejo de emergencias de Houston estableció una línea directa para las personas que no han podido comunicarse con las personas que se sabe que asistieron al concierto.

If you have not been able to contact your loved one who attended #ASTROWORLDFest please call 832-393-2991 or 832-393-2990.

— Houston OEM (@HoustonOEM) November 6, 2021