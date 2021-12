(EFE/CNN Chile) – Decenas de personas han muerto en la noche de este viernes a consecuencia del impacto de varios tornados en la región medio occidental de Estados Unidos, donde el más afectado fue el estado de Kentucky, con al menos 70 fallecidos, informó este sábado el gobernador, Andy Beshear.

Los tornados afectaron varias zonas de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee dejando a su paso cuantiosos daños materiales.

“Creemos que nuestro número de muertos de este evento podría, de hecho, superar los 100 antes de que termine el día“, dijo Beshear en una comparecencia ante la prensa.

Beshear indicó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 200 millas (320 kilómetros), en el que habría sido el suceso de su tipo “más severo en la historia de Kentucky”.

“Este ha sido el evento de tornados más devastador en la historia de nuestro estado. El nivel de devastación no se parece a nada que haya visto en mi vida“, dijo.

Lo peor ocurrió en la ciudad de Mayfield, de unos 10.000 habitantes, donde un tornado derrumbó una fábrica en la que trabajaban en ese momento más de un centenar de personas, provocando una cifra “masiva” de víctimas.

“Había unas 110 personas en el momento en que el tornado golpeó”, dijo Beshear. “Creemos que perderemos al menos a docenas de esas personas. Es muy duro, realmente duro, y estamos rezando por todas y cada una de esas familias”, dijo en su comparecencia.

El gobernador, que declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Kentucky ante los grandes daños provocados, indicó que algunas zonas han sido tan duramente golpeadas que es “difícilmente explicable en palabras”.

Beshear indicó que múltiples tornados impactaron en una docena de condados, pero que el más grave de ellos se originó inicialmente en Arkansas y recorrió una distancia “nunca vista”.

Este sábado permanecían activas alertas en parte de esos estados, así como en Georgia y Virginia Occidental, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Según la web especializada Poweroutage, Tennessee, con más de 135.000 afectados, y Kentucky, con 69.501, registraban este sábado el mayor número de clientes sin servicio de electricidad, aunque los apagones abarcaban una vasta zona que incluía estados vecinos como Texas, Michigan y Wisconsin, aunque se desconoce todavía si debido también al temporal.

Según este Centro de Predicción de Tormentas, 32 tornados han tocado tierra en las últimas horas en múltiples estados del país, incluidos Tennessee, Illinois y Arkansas, donde las autoridades también han reportado víctimas mortales.

El fuerte temporal provocó que múltiples empleados del gigante del comercio electrónico Amazon quedaran atrapados este viernes en el interior de un almacén de la compañía tras el colapso de ese edificio situado en Edwardsville (Illinois), informaron autoridades locales.

El jefe de policía de Edwardsville, Michael Fillback, describió este sábado lo ocurrido en esa instalación como un “desastre total”, con concreto y “cosas colgando”.

Fillback confirmó que al menos dos personas perdieron la vida y que decenas pudieron salir sin sufrir heridas.

Organismos de socorro permanecen en el lugar, donde aún reinaba el mal tiempo, y el alcalde de Edwardsville, Art Risavy, anticipó que las operaciones en el lugar se mantendrán durante los próximos días.

El derrumbe del edificio se conoció poco después de que un tornado tocase tierra en esa localidad, cerca de las 20:30 hora local (02:30 GMT).

En Tennessee se registraron dos muertes en el extremo noroeste del estado, según Dean Flener, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, mientras que una tercera persona murió en el vecino condado de Obion.

Y en Arkansas al menos una persona murió y varias más quedaron atrapadas en una residencia de ancianos cuando un tornado impactó el edificio en la noche del viernes, informaron medios locales.

El alcalde de Monette (Arkansas), Bob Blankenship, dijo a CNN este sábado que su localidad ha sufrido “mucha devastación” y permanece sin servicio eléctrico.

Indicó que se reportaron dos muertes en Monette y una más en un pueblo cercano.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó la pérdida de vidas en las tormenta que azotaron partes de Estados Unidos como “una tragedia inimaginable”.

El mandatario indicó en su cuenta de Twitter: “Esta mañana, me informaron sobre los devastadores tornados en el centro de Estados Unidos“.

“Perder a un ser querido en una tormenta como esta es una tragedia inimaginable. Estamos trabajando con los gobernadores para asegurarnos de que tengan lo que necesitan mientras continúan la búsqueda de sobrevivientes y las evaluaciones de daños”, tuiteó Biden.

