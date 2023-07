(EFE) – Al menos 51 ballenas piloto de aleta larga murieron anoche tras quedar varadas en la remota playa Cheynes, en el suroeste de Australia, mientras un grupo de ecologistas tratan de rescatar a otros 46 especímenes, informaron este miércoles las autoridades del país oceánico.

Un total de 97 ballenas piloto quedaron varadas el martes en aguas poco profundas a unos 150 metros de la playa Cheynes, una ensenada protegida de la región de Australia Occidental que está rodeada por un parque y una reserva natural.

“Desafortunadamente, 51 ballenas murieron anoche“, informó hoy el Servicio de Parques y Vida Salvaje de la región de Australia Occidental en las redes sociales.

El Servicio de Parques también detalló que los equipos de rescate, veterinarios, expertos en fauna marina y voluntarios que se han desplegado por tierra y mar desde ayer “intentan llevar a las 46 ballenas restantes a aguas profundas a lo largo de la jornada”.

Pero estas tareas afrontan una serie de peligros por la existencia de “ballenas grandes, angustiadas y potencialmente enfermas, tiburones, olas, maquinaria pesada y embarcaciones”, explicó el organismo regional.

More than 50 pilot whales have died after stranding on a remote beach in Australia's west, authorities said, while rescue teams tried to return the rest of the pod back to the waters https://t.co/SePgJ3Ga4j pic.twitter.com/s9psvHKoZy

