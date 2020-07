Este jueves 23 de julio se desarrolló la tercera y última jornada de Siemens Minerals Week, conferencia online sobre digitalización minera.

La instancia cerró con el panel género y digitalización en la industria, que fue moderado por Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, quien además es experta en género, políticas públicas, y participación económica y política de las mujeres.

En el conversatorio participaron Paulina Jaramillo Osbén, Head of Asset Strategy & Reliability for Copper de Anglo American; Macarena León (head of Finance OpCo DI para Sudamérica de Siemens) y Loreto Acevedo (académica UC y experta en innovación en la industria minera).

Las conferencistas conversaron sobre la importancia de la presencia femenina en la industria minera y su influencia en la digitalización del sector.

Paulina Jaramillo Osbén fue enfática en señalar que “creo que las mujeres que trabajamos en la industria hemos sido capaces de romper paradigmas, respecto a que no es un sector exclusivo de hombres”. Sin embargo, sostuvo que el esfuerzo de las compañías de generar espacios para las mujeres no se ve reflejado en un incremento significativo en la participación femenina.

En ese sentido, apuntó a que entre las principales causas de ese factor se encuentra la falta de experiencia. “Se ven más barreras que oportunidades”, argumentó, asegurando que la solución sería realizar procesos de formación y participación en las redes.

“Se debe buscar a la mejor persona en el rol correcto. Que los criterios de desempeño sean independientes del género”, cerró.

Macarena León abordó el tema de la evolución de la igualdad de género en la Minería. “Lo mejor es tener paneles multidisciplinarios”, afirmó, reconociendo que “la digitalización ha abierto una puerta tremenda en cuanto a la participación femenina en la industria”.

Según indicó, el proceso de transformación digital permite enfocarse en los proceso, sin importar quién los hace. Por eso, enfatizó en la necesidad de fomentar la digitalización y la educación temprana para lograr la integración de la mujer en la industria en general.

“El desafío es seguir promoviendo una selección basada en méritos, no en si eres mujer u hombre. Que ese espíritu permee a la organización, para buscar a los mejores profesionales, sin importar el sexo, dar más oportunidades a las mujeres, aprovechar la digitalización para fomentar el ingreso de mujeres y eliminar los sesgos”, concluyó.

Loreto Acevedo fue más allá y puntualizó en la necesidad de que los esfuerzos para iniciar iniciativas de digitalización con enfoques de género deben realizarse a nivel país.

“Hoy la oportunidad de incorporar a la mujer en la industria es altísima. El teletrabajo, que llegó para quedarse, nos deja en igualdad de condiciones para muchos de los cargos que son requeridos”, agregó.

Asimismo, sentenció que “las cualidades para afrontar los desafíos, son sin duda colaboración y empatía, competencias que innatamente las mujeres traemos a flor de piel por nuestro rol de maternidad”. Por eso, insistió en que las mujeres tienen mucho que aportar para cambiar la minería.

“Las cuotas son necesarias, pero la reforma tiene que ser muy profunda, y para que sea así, tiene que ser hecha por nosotras mismas”, condenó.