La minería está cambiando a una velocidad vertiginosa debido a distintos factores, tales como la digitalización y la automatización. Esto implica una serie de nuevos desafíos, pero también oportunidades.

En entrevista con Minería 360, Pedro Hidalgo, director del programa de autonomía de Minerals Americas de BHP, señaló que la automatización “es un proceso que se viene hace tiempo trabajando en la minería“.

“Nosotros en BHP estamos avanzando hace ya mucho rato en distintas iniciativas que justamente van avanzando en frente a esta minería del futuro“, agregó el especialista.

En esta línea, detalló que tienen, por un lado, los procesos que son “remotización de operaciones, como los centros de operación remota”. “También tenemos las aplicaciones que se pueden implementar en los centros de operaciones remotas como minería digital de datos para justamente optimizar los procesos“.

“Por otro lado, tenemos la autonomía que es parte de cómo podemos tomar decisiones de forma más eficiente y rápida en las distintas partes del proceso, en particular la autonomía de camiones, que es lo que hoy día estamos llevando adelante”, agregó.

Respecto a la industria, Hidalgo afirmó que “nosotros en minería siempre estamos un poco más atrás de lo que va la tecnología y justamente lo que estamos buscando hoy día es cómo incorporamos rápidamente estas tecnologías que han sido beneficiosas en otros países”.

“En Australia, por ejemplo, los centros remotos y la autonomía ya está hace largo tiempo y en Chile estamos bastante atrasados, siendo que somos un país bastante líder en lo que es el cobre. En esa línea, los centros remotos ya los hemos implementado hace unos años con bastante éxito”, sostuvo.

En cuanto a la autonomía, recalcó que son “tecnologías que han probado en el extranjero poder reducir en un 90% la exposición de nuestras personas a riesgos de fatalidad. En ese sentido, al ser una tecnología que hace nuestras faenas más seguras, estamos ansiosos de poder completar los procesos que hoy estamos llevando”.

—Han implementado camiones autónomos, ¿han sido satisfactorios los resultados de la implementación?

—Hasta la fecha, los trabajadores que se han involucrado en estos procesos han dado muy buenos feedbacks respecto a cómo el proceso les ha ayudado a estar más seguros, a elevar su grado de especialización y también a cómo ellos pueden interactuar de mejor forma con el resto de la operación.

—¿Es posible que esta automatización cause que se reemplacen empleos?

—Todos los sistemas necesitan de una u otra forma de personas que puedan operarlos. Los sistemas no son automáticos, necesitan ser mantenidos. (…) La minería, por mucho tiempo, ha incorporado mucha tecnología. Probablemente, no es visible para las personas que están fuera de la minería y por eso el trabajo que estamos haciendo con instituciones de educación y universitarios.