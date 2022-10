El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto reveló que la producción de bienes cayó 1,8%. Este resultado se debe, entre otras cosas, al desempeño de la minería, que presentó una disminución del 7,5%.

En entrevista con Minería 360, Jorge Cantallops, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) sostuvo que “hay una situación que venía ocurriendo desde la pandemia, que venía un poco cayendo la producción. Sabíamos que iba a haber una caída“.

“Hay otros temas que son más complejos que tienen que ver con el abastecimiento de agua, hay compañías que están teniendo problemas con el abastecimiento de agua y también hay un desfase en la inversión (…) Tanto el tema del agua cómo la inversión puede tener efectos en el mediano y largo plazo”, detalló.

En este sentido, el experto afirmó que los problemas “son bastante estructurales”. “Si uno ve las menores producciones que ha habido en los últimos meses de este año, con respecto al año pasado, la mayor parte son situaciones puntuales, pero con ninguno podemos decir ‘sí, este mes se recupera’. Se va a recuperar, pero es lento”.

En cuanto a la disponibilidad de agua, Cantallops aseguró que la industria minera “lo ha enfrentado muy bien. El tema está en que, estructuralmente, estamos viviendo una sequía, que está cada vez más al sur. Por lo tanto, las operaciones que están desde la cuarta región hacia el sur van a tener más problemas de abastecimiento, eso es una realidad”.

“Hay una mirada que se tiene que tener, de política pública. La solución no necesariamente tiene que ver con una solución individual, de cada operación, ya que probablemente hay que trabajar en soluciones que son un poco más integradas, y por qué no, integradas con otras áreas de la industria, otras industrias y actividades”, agregó.

En este contexto, el Estado “debe jugar un rol”, aseguró. “Las políticas públicas deben jugar un rol, no necesariamente uno activo, empresarial, pero sí uno de coordinación, de incentivo y de regulación para generar las condiciones que permitan asegurar abastecimiento, para todas las industrias, debido a que no hay industria que no sea intensiva en el uso del agua”.

—¿Hay riesgo, en el corto plazo, de que algunas faenas no puedan operar por falta de agua?

—Hay operaciones que están teniendo problemas de abastecimiento. Particularmente, en la zona central, y eso es una realidad. No creo que produzcan paralizaciones, pero sí, probablemente no se pueda aprovechar el máximo de la capacidad productiva.

—La inversión en minería se ha frenado, ¿a qué se debe?

—Hay que contextualizar que el freno a las inversiones es un fenómeno mundial. Cada vez es más complejo desarrollar minería en el mundo, salvo en algunos lugares muy puntuales, y hay que mirarlos bien. En general, los países mineros están teniendo problemas.