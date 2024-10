Ortiz afirma que “hoy hace mucho sentido” que Valencia le pidiera la renuncia: “Tuve la sensación que tenía un compromiso”

La exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público habló sobre cómo fue verse mencionada en los chats entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, quienes la calificaban como "el problema" cuando asesoraba en causas por violaciones a derechos humanos durante el estallido social.

Ymai Ortiz trabajó por 22 años en el Ministerio Público, siendo los últimos cuatro la directora de la Unidad de Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales. Esto, al menos, hasta que el entonces recién asumido fiscal nacional, Ángel Valencia, le pide su renuncia.

“Me lo dice como lamentando”, relató Ortiz de aquel instancia, recordando además que con Valencia fueron parte de la misma generación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y también fueron dotación de inicio en la Región de Valparaíso.

“Él me valora, me dice ‘yo te valoro mucho, creo que le has dado mucho al Ministerio Público, pero te tengo que pedir la renuncia’. Yo creo que efectivamente lo lamenta, pero (…) tuve la sensación que tenía un compromiso, había un ‘deber ser’ bien inexplicable y que hoy día me hace mucho sentido”, agregó.

En ese momento, Ortiz era parte clave del equipo que abordó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

A la fecha, reveladas las conversaciones entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, sabemos que Ymai Ortiz es mencionada como alguien “preocupante” y “el problema” por creer que existieron violaciones a los derechos humanos y estar asesorando a las y los fiscales a cargo de las causas por estos motivos.