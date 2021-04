La diputada Gael Yeomans (CS) y el diputado Andrés Longton (RN), en conversación con CNN Chile, abordaron la reunión que sostuvo el presidente Sebastián Piñera con las mesas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado para analizar el actual panorama político en torno a las ayudas sociales de cara a la crisis sanitaria del COVID-19.

Tras la cita, las presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), afirmó que “este diálogo ha concluido en una agenda de mínimos comunes que es necesario abordar con urgencia, pensando en las familias y en que les lleguen recursos de manera universal”.

Respecto de los posibles anuncios tras este encuentro, la parlamentaria de Convergencia Social planteó que “las propuestas se han puesto sobre la mesa desde hace tiempo. El año pasado se propuso al presidente una renta básica universal, también respecto a los mecanismos a los financiamientos.”.

Por lo tanto, “el diálogo sobre las posibilidades ha existido y en el Congreso. El tema es ahora que el presidente y el gobierno presenten las propuestas, y que se concreten las soluciones”.

“A mi juicio, el tiempo se agotó. Ya se ha esperado bastante y hoy día hay que avanzar en concretar más que seguir conversando. La conversación llegó a su límite“, planteó Yeomans.

En contraparte, Longton declaró que ser “más optimista”. “Creo que lo que ha faltado desde hace un tiempo es diálogo, y que la oposición sea también capaz de avanzar y no retroceder en caso de que un sector, el oficialismo, quiera avanzar en determinadas materias”.

Según consideró, “lo primero es el tema tributario. Discrepo de Gael respecto del mecanismo. Lo importante es que el mecanismo recaude y no quedarnos en el eslogan que pueda mover a muchas masas”, aludiendo al discutido impuesto a los “súper ricos”.

Qué se espera en concreto

En cuando a los resultados ante este eventual acuerdo entre el parlamento y el gobierno, Yeomans planteó que “el presidente debería presentar un proyecto que permita una renta básica universal. Los mecanismos de recaudación, hay distintas propuestas. El impuesto a ‘súper ricos’ no solo tiene que ver con un tema de recaudación, sino que también de justicia”, manifestó.

Lo anterior fue respondido por Longton, quien aseguró que “la diferencia no está en querer aplicar un impuesto a quienes más tienen. La diferencia que tenemos es respecto del mecanismo y las formas que se hace”.

“El impuesto que propone Gael y el Partido Comunista, no ha sido exitoso en casi ningún país del mundo, de hecho está en franca retirada por lo poco que recauda”, dijo. Por lo mismo, enfatizó en que “lo que nosotros queremos es generar recursos para paliar las necesidades, pero un mecanismo que funcione”.

Aunque destacó que “si es que parte del Congreso siente que no lo escuchan, no podemos forzar aquello presentando proyectos en las que no tenemos competencias ni atribuciones (…). Por eso esta instancia de diálogo es tan importante”.

Finalmente, el diputado oficialista añadió que “estoy de acuerdo con lo que plantea Gael respecto a la renta básica universal. Si bien se han puesto muchos recursos sobre la mesa (…), la verdad es que la focalización ha tenido como principal problema de que no ha llegado a toda la gente que lo necesitaba. Por eso siempre digo que prefiero que le llegue a la gente que quizás no lo necesita, a que deje de llegarle a quienes sí lo necesitan“, concluyó.