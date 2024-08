Vodanovic reconoce que el PS evalúa escenario de Bachelet como candidata presidencial

La timonel socialista dijo en Tolerancia Cero que la expresidenta Bachelet contaría con el apoyo del partido en caso de competir en las elecciones presidenciales, pero dice que le cree que "no tiene la intención de ser candidata" aunque "siempre hay que tener la cartita bajo la manga".

De cara a las definiciones de los distintos partidos políticos en torno a las elecciones presidenciales, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “existe la hipótesis Bachelet como candidata presidencial”.

En entrevista con Tolerancia Cero, Vodanovic dijo que como partido querrían tener un candidato o candidata de sus filas para las presidenciales y que “existe la hipótesis Bachelet”.

“Más que si me gusta o no me gusta, ella sabe que contaría con el apoyo del partido, mío personal, pero yo creo, y le creo que no tiene la intención de ser candidata”, señaló.

“Yo creo que la presidenta lo ha dicho varias veces (que no quiere ser candidata), pero nadie le cree porque parece que varios querrán” que sea la candidata.

Asimismo, dijo que es necesario que Bachelet “tome una decisión y que el resto entienda que esa decisión es la que ella está comunicando, porque no es que ella no diga las cosas, sino que vuelven las especulaciones” y que sus apariciones en público son leídas en “modo de candidata”.