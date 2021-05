El candidato del Frente Amplio y sociólogo de profesión, Tomás Vodanovic (RD), dio la sorpresa y se impuso a las elecciones municipales para convertirse en nuevo alcalde de Maipú.

En conversación con CNN Chile, la autoridad electa repasó uno de los triunfos mas importantes de la coalición: “Es fruto de un trabajo territorial silenciosos, poco mediático, pero que se venía haciendo por más de 4 años en la comuna con organizaciones, juntas de vecinos y estudiantes”.

“Yo creo que la gente estaba cansada de una administración municipal que había abandonado los barrios, despilfarrado los recursos públicos y que había sido el hazmerreír muchas veces de la comuna para afuera y que no era motivo de orgullo para su comunidad“, añadió.

El Frente Amplio obtuvo resultados destacables en cuanto a la obtención de cupos a alcaldías. Por ejemplo, triunfó Felipe Muñoz en Estación Central y Emilia Ríos en Ñuñoa.

Sobre el método que emplearon para ganar en Maipú contó que “lo que nosotros hicimos fue estar hace cuatro años trabajando en las villas. Más que prometiendo o regalando, escuchando y proponiendo una alternativa distinta, honesta, transparente y realista”.

Vodanovic fue enfático al señalar que “vamos a tener un desafío que es enorme” en la administración que sucederá a la de Cathy Barriga. “Estamos encontrando un municipio que está prácticamente desfinanciado con un déficit que se estima en casi 80 mil millones de pesos, muy dañado organizacionalmente y con malos tratos a los funcionarios“, afirmó.

El edil electo destacó 3 ejes preliminares de cara a su gestión: la inseguridad de los barrios, la falta de inversión en espacio público y el problema con la sanitaria Smapa. Cabe destacar que el agua en Maipú es de carácter público. “Hay más de $30 mil millones del Plan de Desarrollo que es para invertir en la sanitaria, que se ha cobrado de las boletas y no se ha gastado“.

En torno a las primeras medidas a adoptar expresó que estará “auditar el municipio” para conocer el estado financiero actual.

Para cerrar, fue critico con la gestión de Barriga, con quien declaró no haber tenido conversaciones aún: “le cerró las puertas al mundo social, no escuchó a nadie, trató de parásitos a los concejales que eran de oposición, no se articulo con los diputados del distrito y ninguneaba lo que hacia la Contraloría”.