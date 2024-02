En entrevista con CNN Chile, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) hecha por el presidente Gabriel Boric para discutir cómo tramitar y aplicar el proyecto de ley de infraestructura crítica que se discute en el Congreso.

Al respecto, dijo que “el proyecto de infraestructura crítica no avanza no porque no estemos trabajando. Nosotros hemos aprobado 50 leyes en este año (…) El hecho de que este proyecto no avance tiene que ver específicamente con cosas técnicas muy importantes”.

En concreto, la parlamentaria señaló que se vincula a la aplicación de las reglas de uso de la fuerza, con “cuáles son las normas que se van a aplicar respecto de la actuación del personal de las FF.AA. en situación de custodia de infraestructura crítica. Ese es el punto y por eso no se puede legislar”.

Además, apuntó a que no se puede tramitar la ley sin antes realizar un “estudio acabado de las consecuencias que puede tener esto tanto para las Fuerzas Armadas como para las personas”.