La mañana de este jueves, el presidente Gabriel Boric anunció que convocará al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el próximo lunes 5 de febrero.

“He decidido convocar al Cosena para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementar el proyecto de infraestructura crítica“, señaló el mandatario.

Esta es la primera vez en más de cuatro años que es convocado el Cosena. La última vez ocurrió en medio del estallido social, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

“No queremos convertirnos en otros países de la región”

El presidente Boric sostuvo que el proyecto de infraestructura crítica que se tramita en el Congreso permitirá contar con dotación militar en lugares críticos “donde haya que reforzar la acción de las policías”.

“Espero que la reflexión que emerja de la reunión del Cosena sea recogida por los parlamentarios y parlamentarias, y que el proyecto, que tiene complejidad, pueda ver la luz la brevedad“, agregó.

Según el mandatario, una vez terminado el receso de febrero pondrán “toda la urgencia necesaria y espero contar con la colaboración de todos los parlamentarios para enfrentar la amenaza de la violencia”.

“No queremos convertirnos en otros países de la región. Hay una amenaza clara y acá no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad, por lo que no solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos”, cerró.

