Vodanovic e indagatoria contra exasesor por filtración: “Es una actuación personal de alguien que no es militante del PS”

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del PS señaló que “aquí hay que dejar que la institucionalidad funcione”.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, abordó la acusación en contra de Enrique Aldunate, ahora exabogado asesor de la colectividad, por presuntamente filtrar la carpeta investigativa del caso Audio.

Al abogado, quien había asesorado a los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, ambos querellantes de la causa, se le incautó su teléfono celular y un computador personal.

¿Qué dijo Paulina Vodanovic?

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria se refirió a la investigación contra Aldunate, afirmando que “es un hecho que conocimos indirectamente en el partido a través de la comunicación que nos hicieron los diputados, que a su vez lo conocieron por un llamado de la prensa”.

“Hay una investigación en curso de manera y, como lo han manifestado los diputados (Cicardini y Manouchehri), ellos van a estar a disposición de lo que determine la Fiscalía, entendiendo que aquí hay una actuación personal de quien era hasta ayer el asesor de la bancada”, agregó.

Consultada sobre cómo esto golpea al partido, la senadora recalcó que “es una actuación personal de una persona que no es militante del partido. Por supuesto, hay una investigación judicial y nosotros somos respetuosos de aquello, pero yo no tengo más opinión que la que he señalado”.

“Aquí hay que dejar que la institucionalidad funcione. Hace pocos días el fiscal Valencia dictó un instructivo (…) acerca de cómo es el tratamiento que deben dar todos los intervinientes respecto de la información que tienen de las causas que son secretas o reservadas”, añadió la timonel del PS.

Los diputados Cicardini y Manouchehri tildaron de sospechosa la denuncia, la cual fue realizada por una militante del Partido Republicano. Sobre si esta puede responder a una operación política, Vodanovic afirmó que “al menos no tengo ningún conocimiento acerca de la información que ellos han señalado en el día de ayer”.

