El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL), conversó con CNN Chile la tarde de este martes y abordó las acusaciones constitucionales contra los ministros Ríos y Jackson, asegurando que “es una facultad que tiene la oposición y es parte del orden democrático (…) creo que la pregunta fundamental va a ser si cuentan con el fundamento necesario o no“. Asimismo, el parlamentario se refirió a la controversia de los indultos que terminó con Chile Vamos bajándose de la mesa que buscaba un acuerdo nacional de seguridad: “Me gustaría hacer un llamado humilde a la oposición a que todos los meses de trabajo para llegar a un acuerdo nacional de seguridad, no terminen en nada. Eso no le hace bien al país”.