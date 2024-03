Fue el 21 de febrero cuando se conoció del caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano residente en Chile que fue secuestrado la madrugada de ese día desde el departamento que compartía junto a su esposa e hijo en Independencia.

De inmediato, las alarmas se encendieron por la calidad de refugiado que ostentaba, a la vez que comenzaron a levantarse distintas hipótesis, que iban desde un secuestro simple, un supuesto vínculo de Ojeda con el crimen organizado, y hasta que había sido un acto del régimen de Venezuela.

Es esta última idea la que sustenta la viuda del exmilitar, quien conversó con Mónica Rincón en CNN Chile y por primera vez en televisión para relatar cómo ocurrieron los hechos, y también para contar que desde el Gobierno no se han comunicado con ella.

– ¿Algunas autoridades del Gobierno se han comunicado contigo, si es así, quién?

– Ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado conmigo.

– ¿No ha recibido tampoco mensajes a través de otras personas?

– No.

– ¿Y autoridades locales se han comunicado contigo?

– Nadie, la Municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro. Pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces no lo acepté y por eso es que se pidió ayuda económica para lograr costear algunos gastos.

La mujer contó que fue contactada desde la Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía para entregar antecedentes a la investigación sobre el secuestro y posterior homicidio.

“Realmente ellos han intentado mantener una buena relación conmigo. Y así ha sido, o sea, nunca ha habido un maltrato, nunca ha habido una mala palabra. Siempre han estado allí intentando decir lo poco que están autorizados, porque realmente no se puede hablar de la investigación porque está reservada. Yo sé lo que saben los medios”, afirmó.



Y agregó que en un principio se pensaba que “había sido un secuestro común”, y que la iban a llamar para pedirle dinero.

“Pero desde el día uno yo les dije: a mí nadie me va llamar porque yo sé que ellos (Venezuela) lo quieren desaparecer. Y por eso yo insistía en que lo buscaran rápido, porque una de mis preocupaciones era que lo sacaran del país. Pero como se alertó, y se dijo desde el momento uno que eran ellos, quizás no les dio tiempo de hacer”, manifestó la esposa.

– ¿Qué te pareció que durante los primeros días el presidente no hablara del tema?

– Bueno, a mí me parece que no le convenía dar ninguna declaración. Prefirió mantener silencio para evitar decir cosas que no fueran acordes a la realidad. Pienso yo que lo hizo por eso. Pero como te dije, no he recibido ningún tipo de llamada de estas personas. Y quizás en algún momento lo hagan.

– ¿Te hubiera gustado que el Gobierno se acercará a ustedes?

– Yo pienso que hubiese sido bueno que lo hubieran hecho ¿Por qué? Porque no me afecta solamente a mí, sino (que) también afecta a su país. Lamentablemente este crimen puede manchar el nombre de su país, y la idea es que todos vayamos en la misma línea, que se sepa la verdad.

Responsabilidad de Venezuela en el hecho

– Hace algunos días, en una entrevista, dijiste que sabías que detrás de esto está el Gobierno de Venezuela, ¿por qué estás tan segura?

– Claro, realmente nunca va a haber duda de eso. Ya nos había pasado una vez en el 2017, cuando mi esposo fue secuestrado en Venezuela (…) (A Angelo) Heredia -capitán detenido en Venezuela- lo agarran en la frontera. Y a él lo torturan y lo obligan a hablar, le quitan los celulares y ahí ellos obtienen información de con quién hablaba el capitán Heredia, y hablaba con mi esposo. Entonces de allí viene este secuestro y homicidio de mi esposo, de toda la información que le dio el capitán. Y quizá lo obligaron a decir muchas cosas más que no que no son realidad.

La viuda de Ojeda fue clara al afirmar que es el régimen venezolano el que está detrás del crimen del exmilitar, y que lo supo desde el primer minuto en que los secuestradores entraron a su departamento, por su acento venezolano.

“Me costó reaccionar porque yo no creí que eso estuviera pasando realmente, y por eso desde el punto uno yo los acuso a ellos porque realmente no había nadie más que pudiera hacer algo así”.

Desde que rompieron la puerta del departamento “yo sabía que no eran PDI porque nosotros nunca hemos cometido un delito en Chile. Nosotros estamos legales en Chile, aparte de que somos refugiados. Nuestro refugio fue aprobado en noviembre del año pasado, entonces siempre hemos mantenido todo en regla. Para mí no hubo ni un segundo de duda que eran ellos”, argumentó.

– ¿Qué acento tenían?

– El acento venezolano cuando me dice ‘cállate’, yo sabía de una vez, ahí se delataron ellos, su intención era no hablar. Pero como yo grité tanto, la persona tuvo que hablar. Porque ellos no dijeron ni una sola palabra más, solamente esa cállate”.

– ¿Tienes algún tipo de protección de parte de la policía? ¿Te sientes segura? Si no te sientes segura ¿qué estás pensando hacer?

– No me siento segura porque lamentablemente aquí mataron a mi esposo. Dime tú cómo me voy a sentir yo segura después de todo lo que ha pasado. Gracias a Dios lo encontraron porque estas personas lo que querían era que no fuese encontrado. Eso era lo que ellos buscaban. Sentirme segura sería una mentira. Hay personas que quizás viven en un mundo paralelo y creen que los buenos son malos y los malos son buenos, pero la verdad es que uno tiene que ser realista. Aquí hubo un crimen de lesa humanidad transnacional.

– ¿Tú has pensado en irte de Chile o quieres seguir viviendo acá?

– Como te digo, no estoy segura en Chile y lo más probable es que más adelante yo tenga que salir del país. No es algo que tengo planificado, pero es algo que está en mis pensamientos. Lamentablemente no estoy segura. Y quizás sea lo más correcto.

“Tengo que confiar”

En relación a la investigación que llevan a cabo las instituciones para dar con los responsables del hecho, la viuda de Ojeda apuntó a su autonomía. “Esa es mi única confianza”.

“Tengo que confiar. No es si yo quiera o no, es que yo tengo que confiar. Porque en el fondo si es una institución autónoma debe de decir la verdad. Y con su trayectoria tienen la suficiente, quizá, experiencia. Quizá no a este nivel, porque nunca había pasado un crimen transnacional, pero deberían de conseguir esa verdad, ese detalle que permita decir la verdad a la luz pública. Hasta ahora no pueden decir nada ni que fue esto o fue lo otro, pero se está haciendo la investigación.

– ¿Qué piensas cuando todavía en Chile hay algunos que, más que defender, no condenan el régimen de Maduro, la dictadura venezolana?

– Es triste. Es muy triste porque como te dije hace rato, pareciera que vivieran en un mundo paralelo. Simplemente eso. No quieren ver la realidad. Y es preocupante porque de esto depende de muchas cosas de aquí en adelante, de que salga la verdad a la luz.

“Yo quiero este país, y he sido muy agradecida con el tiempo que me acogió a mí y a mi familia. Pero el hecho de que esto haya sucedido rompe cualquier cosa que pude sentir y me duele, de verdad que me duele que mi esposo haya muerto en Chile. Y en cualquier lugar que hubiera pasado sentiría lo mismo porque si tú vienes a un lugar a buscar refugio es para estar seguro. Lamentablemente se han vulnerado los derechos fundamentales de mi esposo y de nosotros como familia”, cerró.