¿Hay en Venezuela una dictadura o no?: El tenso debate de los candidatos a la alcaldía de La Florida

El debate sobre la naturaleza del régimen venezolano se agudiza tras las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por el CNE en medio de acusaciones de fraude electoral.

Tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio y en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como vencedor en un proceso cuestionado debido a la falta de transparencia en las actas, se ha reavivado el debate sobre si la situación política y social en el país sudamericano puede considerarse una dictadura.

En una nueva edición de Aquí Se Debate, se discutió el tema con los candidatos a la alcaldía de la comuna de La Florida: Daniel Reyes (Ind.), Nicolás Hurtado (PC), Paola Romero (Ind.), Juan Carlos Zurita (PH) y Carol Espinaza (PSC), quienes fueron consultados sobre su opinión respecto a la situación en Venezuela.

Las respuestas fueron diversas. Hurtado y Zurita afirmaron que, en su opinión, Venezuela no puede ser considerada una dictadura, mientras que Romero, Espinaza y Reyes sostienen lo contrario.

Las posturas de los candidatos sobre Venezuela

Zurita argumentó que, aunque no considera a Venezuela una dictadura, sí se han cometido violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas.

“Recordemos que en el gobierno de Piñera también ocurrió lo mismo. Se cometieron violaciones a los derechos humanos y tampoco era una dictadura”, comentó, cuestionando la definición de dictadura en términos de represión total del pueblo.

#AquíSeDebateCNN | ¿Venezuela es una dictadura, sí o no? “No es una dictadura, pero sí se han cometido violaciones a los derechos humanos y hay que investigarlo”, destacó Juan Carlos Zurita (PH – Izquierda Ecologista Popular). 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w… pic.twitter.com/h1V74WINPJ — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2024

En contraste, Nicolás Hurtado, del Partido Comunista, destacó que el gobierno venezolano presenta un grave deterioro institucional y democrático que podría llevarlo hacia una eventual dictadura.

Sin embargo, aclaró que, a su juicio, aún no cumple con todas las características de una dictadura, sino que se trata más bien de un “gobierno autoritario”.

#AquíSeDebateCNN | Nicolás Hurtado, candidato a la alcaldía del Partido Comunista, destacó que el gobierno venezolano presenta un grave deterioro institucional y democrático que podría llevarlo hacia una eventual dictadura. Sin embargo, aclaró que, a su juicio, aún no cumple con… pic.twitter.com/rf6zNtv0bT — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2024

Por otro lado, el candidato opositor Daniel Reyes afirmó que en Venezuela actualmente no existe separación de poderes y criticó el último proceso electoral, supervisado por organismos internacionales como el Centro Carter, que concluyó en que no hubo transparencia y que los resultados no son fiables.

Reyes subrayó que “están todos los elementos, como también lo existieron en Chile en la década del 70 y el 80, para calificarlo como una dictadura“.