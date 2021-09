La Organización Mundial de la Salud (OMS) sumó una nueva variante de COVID-19 a la lista de interés. Se trata de Mu, mutación que fue detectada por primera vez en Colombia.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, Leandro Carreño, inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), habló sobre las características de esta esta nueva mutación y explicó que “tiene variaciones en la proteína S, que es la que utiliza el virus para entrar a las células e infectar”.

“En el fondo, la proteína S es la llave que le hace al cerrojo en nuestras células, entonces, es justamente ahí donde las vacunas quieren atacar, buscan generar anticuerpos que bloqueen esa proteína de forma que el virus no pueda entrar. Al tener una mutación en ese punto, puede correr dos riesgos desde el punto de vista del virus: no poder infectar o poder infectar mejor y, en algunos casos, puede pasar esto, pero esa mutación va a dejar de ser reconocida por el sistema inmune. Ese riesgo es muy latente porque la pandemia aún está”, explicó Carreño.

El inmunólogo aseguró que el virus sigue replicándose y mientras esto ocurra “y esté presente en la población en un alto número, siempre está latente la posibilidad de que aparezcan estas mutaciones”.

“Ahora, si esta mutación no es reconocida o sí lo es por los anticuerpos generados por las distintas vacunas que están en uso en este momento, no sabemos aún. Necesitamos datos para eso y acá en Chile están haciendo pruebas ya y en otros lados también, pero todavía no tenemos esa información”, señaló Carreño.

Con respecto a la capacidad de protección de las vacunas frente a la variante MU, manifestó que “las vacunas fueron diseñadas para las variantes originales”.

“Cuando ocurren estas mutaciones es un poco al azar, no sabemos si van a ser reconocidas o no. Como los anticuerpos, las vacunas van dirigidas a la misma proteína que utiliza el virus para entrar a las células. Es bastante probable que muchas variantes que tienen mutaciones en ese sector, al no ser reconocidas por el sistema inmune, es probable que tampoco puedan entrar, eso pasa con la mayoría. Pero pasa que de repente tenemos la mala suerte de que hay mutaciones, hay ciertos residuos que justo da que el cambio que se da sirve para que entre, pero no para ser reconocido o lo sea en un un grado mucho menor”, dijo el experto.

Explicó también que esto es algo normal y “que ocurre también con otras enfermedades”, como la influenza. Es por eso que se deben ir actualizando las vacunas: “porque va cambiando el virus, no es porque la vacuna deje de funcionar, sino que es porque estaba diseñada para otro virus”.