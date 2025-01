Urrejola e investigación contra Pérez: “Que aún se persiga a las mujeres que abortan parece un absurdo de épocas oscurantistas”

La conductora de CNN Chile reflexionó sobre la indagatoria en contra de la parlamentaria por un presunto aborto.

No nos hemos detenido suficiente, a mi juicio, en la arista que abrió el fiscal Cristian Aguilar de Antofagasta contra Catalina Pérez por un eventual aborto que la diputada se habría realizado.

Hermético y experto en delitos contra la probidad, ajeno a los ritmos de la prensa, estudioso, jamás ha dado entrevistas desde que lleva adelante el caso Democracia Viva. Así se describe al persecutor que busca esclarecer el destino de más de $400 millones que salieron desde la Seremi de Vivienda a la fundación de la pareja de la parlamentaria del Frente Amplio.

Honestamente, me intriga saber por qué razón el fiscal Aguilar no solo reparó en las comunicaciones privadas de Catalina Pérez y Daniel Andrade sobre una posible interrupción de un embarazo, sino que decidió abrir una causa paralela y acceder a la ficha médica de la investigada por corrupción. No solo eso, la información se filtró con lujo de detalles a la prensa.

Que un país aún persiga penalmente a las mujeres que abortan parece un absurdo propio de épocas oscurantistas, independiente de la opinión que se pueda tener sobre el aborto, y que es un hecho que solamente es legal en tres causales.

Que, además, se indague el contexto de una investigación totalmente distinta, atenta contra los derechos más elementales de una persona, en este caso, de una mujer.

El rector Carlos Peña criticó duramente esta deriva en una opinión que las mujeres agradecemos. Me gustaría saber qué opina el fiscal nacional sobre esta decisión.

Sabemos que las fiscalías son autónomas, pero persistir en la criminalización de las mujeres que abortan en Chile merece un pronunciamiento de la máxima autoridad de la Fiscalía, sobre todo si se llega a esa información por una vía no directa.

Esperemos que el estudioso y severo fiscal Cristian Aguilar de Antofagasta evalúe la pertinencia de una indagatoria atentatoria contra los derechos de las mujeres, una investigación como esta que estamos.