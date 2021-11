Este lunes ha estado marcado por la discusión que se mantiene en el Congreso, en torno a la acusación constitucional que se busca impulsar desde la oposición contra el presidente, Sebastián Piñera, a propósito de su presunta implicancia en la compraventa de la minera Dominga.

Dicho debate se ha extendido de manera inédita, ya que el encargado de realizar la defensa de la medida, Jaime Naranjo (PS), preparó una defensa de 1.300 páginas con el fin de prolongar su discurso hasta que se levante la cuarentena del diputado Giorgio Jackson (RD).

En ese contexto es que los diputados Sebastián Torrealba (RN) e Iván Flores (DC), conversaron con CNN Chile, para profundizar en torno al complejo escenario legislativo que hay en torno al juicio político que se busca concretar contra el Jefe de Estado.

De esta forma parlamentario Torrealba aprovechó de cuestionar duramente las acciones de su par opositor, asegurando que “no dejan bien puesto el nombre del Congreso“, razón por la cual anunció que impulsará una presentación a la Comisión de Ética para que “el diputado Naranjo sea castigado”.

Por su parte, el diputado falangista cuestionó el hecho de que la normativa interna del hemiciclo, no permita la participación telemática de los congresistas cuando éstos se encuentran bajo una cuarentena asociada al COVID-19.

“¿Por qué no se les deja actuar telemáticamente cuando la cuarentena no es voluntaria y obedece al mismo principio del plan Paso a Paso (…) si no hay una solución por la vía reglamentaria, existen otras soluciones que de acuerdo al reglamento también permiten esto”, aseguró Flores en torno a la “estrategia” de Naranjo.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional, insistió en sus críticas afirmando que “nosotros lo hemos dicho desde el principio, desde que se presentó esta acusación constitucional, que esto era un show y hoy estamos viendo que así es, no es más que un show”.

“Nuevamente la oposición, no solamente ahora sino que del estallido social en adelante, ha ocupado de manera desproporcionada y abusiva esta herramienta constitucional“, insistió el diputado del oficialismo.