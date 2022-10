En su minuto de confianza, la periodista se refirió al trabajo que realiza la Unidad de Análisis Financiero y su escaso apoyo político. "Estamos llenos de elefantes que buscan corromper instituciones y funcionarios y a quien tiene que avisarnos no se le dan los recursos necesarios. De hecho no he escuchado a ningún parlamentario en la discusión de un presupuesto alegar por más recursos para la UAF", expresó.