La ex diputada del Partido Por la Democracia (PPD) y ex ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, estuvo en un nuevo capítulo de Tolerancia Cero, en donde profundizó en torno al proyecto de nueva Constitución, sus fortalezas, debilidades y el escenario que enfrenta con una derecha alineada y una centro izquierda e izquierda que, en sus palabras, “han tenido un juego confuso, inexplicable”.

De esta manera, Tohá abordó también los principales desafíos del Apruebo, su postura, para lograr un triunfo que, desde su visión, será solo el comienzo de un proceso de implementación y mejoras que serán responsabilidad tanto de las figuras políticas y legisladores, como del propio Gobierno.

Revisa los cinco momentos destacados de su entrevista a continuación.

1. Un cambio sustantivo

Consultada sobre “las razones para aprobar” la propuesta de nuevo texto constitucional, Carolina Tohá puso el foco en los cambios que este propone: “Este es un texto que logra situar un desplazamiento sustantivo de los ejes de poder de la sociedad chilena, apunta a modificar la manera en que entendemos los derechos sociales, los entiende como el centro del pacto social y la principal responsabilidad del Estado”.

Asimismo, destacó que “apunta a generar en las regiones y en los territorios el poder de decidir en las materias que les afectan, a hacerse cargo de la enorme mochila que significan las inequidades: Apunta a la forma en que la sociedad ha puesto a las mujeres y al género como una manera permanente de generar una situación de ciudadanía desmedrada, a reconocer y dar un rol en la sociedad a los pueblos originarios, cosa que nuestro sistema nunca ha hecho”, y agregó que “se hace cargo de la manera en que se equilibra el desarrollo con la naturaleza, cosa que en nuestro país y Latinoamérica nunca hemos hecho”.

2. El problema del Sistema Político

No obstante, Tohá asumió la idea de distintos sectores de que no toda la propuesta de Constitución está bien escrita y que necesitará mejoras y reformas. En esa línea, manifestó que su principal reparo se encuentra en el capítulo de Sistema Político. “Pero no los pongamos en la misma altura”, advirtió, “porque creo que los aspectos positivos que tiene el texto constitucional van al corazón de los problemas que tenemos como sociedad“.

En detalle, sostuvo que los problemas “son totalmente posibles de ser resueltos” y que tienen que ver con que “no se avanzó, no se logró un acuerdo para hacer un cambio profundo y los cambios que se hicieron no aportan mucho“. Así, agregó: “Que tenga iniciativa de gasto el parlamento no solo no es bueno, es malo; Imagínense existiera eso ahora: Tendrían tapizado al presidente Boric de iniciativas de gasto solo para darse el gusto de hacerlo decir que no“.

3. “Vaguedad y tibieza” de la derecha

En cuanto a la derecha y la campaña del “Rechazo para Reformar“, Tohá manifestó que la derecha “ha hecho un juego bastante predecible“, pero bien jugado. Sin embargo, criticó fuertemente la carta de compromisos de Chile Vamos en caso de que gane la opción contraria al nuevo texto. “Es importante y positivo que la derecha saque estas declaraciones, sin embargo, una cosa es decir eso y otra es asumir que la derecha está lista para tomar estos temas con la profundidad y la decisión que toma la propuesta constitucional de la Convención”.

“Si uno ve el texto que ellos sacaron, que es su mayor esfuerzo por poner esto bien lindo, uno se da cuenta que ahí no hay nada“, manifestó la militante PPD, apuntando a que “ahí se dicen cosas como ‘dar un paso decisivo hacia las regiones’ o ‘reconocer la cultura de los pueblos originarios’, o sea, no hay nada de derechos colectivos, nada de los temas de las tierras“.

“Desde el punto de vista de los temas ambientales dicen ‘preocuparnos de la sostenibilidad’, ¿qué es eso, qué señal es esa? No quiere decir nada”, agregó.

4. Rechazo de la centro izquierda

Uno de los puntos más altos de la conversación estuvo en la crítica hacia los personeros de centro izquierda que han anunciado que rechazarán la propuesta emanada desde la CC, lo que Tohá ve como un serio problema tanto para la campaña del Apruebo, como para el trabajo conjunto que deberá hacerse posteriormente en caso de que gane la opción favorable a la nueva Constitución.

“Me revuelve todo, sobre todo porque es muy curioso que las dudas o críticas que ellos tienen yo las comparto, pero lo que no entiendo es por qué no pesa y conmueve más lo que se gana con este texto constitucional”.

“Todas esas cosas [que aparecen en la propuesta] se intentaron dos mil veces, se pudieron sobre la mesa y fueron derrotadas o bloqueadas en nuestro sistema político, hasta hace 15 minutos”, lamentó.

5. Voto popular

Finalmente, la ex parlamentaria reflexionó sobre lo que consideró uno de los principales topes del Apruebo para ampliar su electorado: “Hoy donde está más difícil el Apruebo es en el voto popular. Ahí hay preocupaciones, hay inquietudes y temores que no están siendo escuchados y yo creo que en el voto popular es donde hay más presencia indígena pero, de alguna manera, los temores que se generan ahí, no los hemos tomado seriamente“.

“Cada vez que haya aprehensión en esos sectores, hay que escucharlos muy atentamente y hay que buscar una solución, porque aquí estamos claramente en algo distorsionado: Que tengamos una campaña al frente de los sectores más poderosos y ricos de Chile, diciendo que se está generando un grupo ‘grupo privilegiado‘, que son los pueblos originarios, que es el sector de Chile más empobrecido, más discriminado, el que menos reconocimiento ha tenido de su identidad, claramente estamos en una película toda hecha de artificios” indicó Tohá, manifestando que “yo creo que la campaña puede enfrentar esos temores, pero no es el spot ni los carteles, la campaña es la conducta política de quienes tienen responsabilidad en Chile“.