Teresa Paneque y el futuro de la innovación: “No puede ser que Chile invierta menos del 0,4% del PIB en ciencia”

En conversación con Influyentes, la astrónoma abordó la situación de Chile en relación con otros países de la OCDE o pertenecientes a Asia y la alta inversión en investigación y desarrollo que realizan.

La astrónoma y divulgadora científica, Teresa Paneque, conversó en Influyentes de CNN Chile sobre el futuro de la ciencia y la innovación en Chile.

Consultada sobre el panorama que ve en el país sobre este ámbito, aseguró que “en Chile tenemos siempre ese gran ‘pero’. Somos un país científico, tenemos materia gris, nuestros investigadores e investigadoras son tremendos. ‘Pero’ el presupuesto”.

Teresa Paneque: “No podemos seguir avanzando si no hay más inversión”

“No puede ser que Chile, al día de hoy, quiera posicionarse o compararse con los países OCDE pero que siga invirtiendo menos del 0,4% de su PIB en ciencias. Los países de la OCDE en promedio están cerca del 2%“, recalcó Paneque.

En esa misma línea, aseguró que “en España se quejan porque no llegan al 2% o porque quieren que sea más. Países asiáticos invierten sobre el 10%. No podemos -por un tema de recursos- seguir avanzando si es que no hay más inversión”.

“Por un lado, lo veo y digo ‘por favor, auméntenos el presupuesto’. Por otro lado, entiendo que estos son fondos públicos y que depende de la ciudadanía querer que se invierta más en ciencia y en educación”, sentenció la divulgadora científica.