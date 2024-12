Tania Zeng celebra inclusión en la lista de las 100 Mujeres del 2024: “Estoy feliz de que mis esfuerzos sean reconocidos”

En conversación con CNN Deportes, la tenimesista chino-chilena, reconocida por su resiliencia y su debut olímpico a los 58 años, compartió su emoción tras recibir la noticia y destacó el orgullo de ver sus esfuerzos reconocidos.

La tenimesista chino-chilena Tania Zeng expresó su alegría tras ser destacada en la lista de las 100 Mujeres más inspiradoras e influyentes de 2024 de la BBC.

La deportista, reconocida por su resiliencia y su histórico debut olímpico en París 2024 a los 58 años, recibió la noticia con sorpresa y emoción.

“Anoche me llegó la sorpresa que mi esposo me llamó y me felicitó, entonces yo dije: ‘¿Por qué me felicitó?’, ahí me enteré de tremenda noticia”, contó Zeng en conversación con CNN Chile, quien no ocultó su felicidad por el reconocimiento.

“Ese nivel de reconocimiento después de los Juegos Olímpicos es otra sorpresa. Estoy feliz y orgullosa de que mis esfuerzos sean reconocidos“, destacó.

Zeng, quien actualmente se encuentra en China, compartió la noticia con su familia, quienes también celebraron su logro.

“Le di a conocer la noticia a toda mi familia, quienes me felicitaron y se pusieron contentos. Recibí felicitaciones en todos lados y hoy me levanté llena de mensajes. Estoy súper, súper contenta”, relató con entusiasmo.

La deportista, quien retomó el tenis de mesa tras 30 años de alejamiento, concluyó reflexionando sobre lo que este reconocimiento significa para ella: “Estoy demasiado feliz, anoche con toda la emoción no podía quedarme dormida”.

La inclusión de Zeng en esta prestigiosa lista refuerza su lugar como un ejemplo de resiliencia y perseverancia, destacando su capacidad para inspirar tanto en el deporte como en la vida.