Superintendenta de la SEC: ENEL es ineficiente y no está preparada para manejar recursos en emergencias

Marta Cabezas aseguró en CNN Chile que la empresa no cumplió con los acuerdos de emergencia, mostró una gestión ineficiente y careció de preparación para enfrentar eventos climáticos.

A raíz de los múltiples cortes de luz que han afectado a la Región Metropolitana y al país entero tras el sistema frontal del 1 de agosto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, ha evaluado el desempeño del Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL) en esta grave crisis.

En entrevista con CNN Chile, Cabezas detalló que se trabajó en varias estrategias para restablecer el servicio lo más pronto posible. Sin embargo, según indicó, en el primer Cogrid se implementó un plan de emergencia que ENEL no cumplió, actitud que reiteró constantemente.

La superintendenta destacó que la empresa no respetó los acuerdos establecidos y mostró una falta de eficiencia en su gestión.

“Estábamos frente a una empresa que no estaba gestionando el riesgo, que no tenía el diagnóstico de los afectados, que no estaba respondiendo a los clientes, que no tenía información válida para la autoridad, y se fueron configurando formulaciones de cargos y una visión de que esta empresa no estaba entregando información para la toma de decisiones“, comentó Cabezas.

Además, la superintendenta subrayó que “no había una empresa preparada para tener recursos disponibles en caso de un evento climático“, en referencia a ENEL.

Cabezas también señaló que el problema principal es que las empresas deben proteger a las personas y centrarse en recuperar los recursos que las personas necesitan.