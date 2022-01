En la jornada de este jueves, el presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Control de Armas, que recientemente fue despachada por el Congreso Nacional.

Para profundizar en este tema y sobre las políticas de seguridad del gobierno, CNN Chile conversó con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aclaró que esta nueva ley ayudará a regular el mercado de armas.

“Con esta se podrá distinguir entre las armas que son licitas de aquellas que son utilizadas por bandas criminales. Busca que las personas que compren armas lo hagan cumpliendo la ley. Se pone un límite a las armas que pueden tener las personas. Primero hay que regular a las personas que tengan armar de forma legítima evitando que pueda tener un accidente o que sean sustraídas“, explicó.

En esta misma línea, señaló que “un fenómeno de cual se hace cargo este proyecto, son las que son importadas de fogueo pero que son adaptadas para habilitadas para el disparo. Y esta ley sujeta a la misma regulación, al registro de las armas de fuego, a las que son adaptables para el disparo“.

Cifras de Seguridad Pública

Esta semana, el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió el debate público respecto a la tasa de homicidios en el país, asegurando que han aumentando en los últimos años.

Sin embargo, el subsecretario aseguró que el año pasado estas bajaron un 25%, y que el estudio de la fiscalía solo contempla estos delitos producidos hasta el 2020.

“Estamos todos de acuerdo en que ha caído la victimización, la sensación de inseguridad no cae. Aquí no hay una disputa de fondo, el fiscal nacional expuso cifras del 2016 al 2020, que muestra un baja de los homicidios el 2022. Pero las cifras del año 2021 muestran una caída del 25% del número de homicidios. No hay disparidad, solo que estamos hablando de periodos distintos“, sostuvo.

“Otra cosa completamente distinta, que producto de la violencia que se expone en los territorios, la sensación de seguridad de la ciudadanía, pese a la baja de los delitos, es mayor o igual que antes“, agregó.

Por último, realizó una autocrítica respecto a su gestión, donde confesó que “claramente lo que hemos hecho en reducción de victimización pudo haber sido mejor, ya que hubo delitos que no pudimos prevenir, ni perseguir y todavía personas en libertad a pesar de haber cometido delitos en el pasado“.