El estudio de las rutas de los bomberos para llegar a apagar los incendios a tiempo, derivó en una novedosa aplicación que se propone rebajar considerablemente los tiempos de entrega de productos a domicilio. Así comenzó la historia de Simpliroute.

La idea evolucionó y hoy es una exitosa iniciativa que ayuda a reducir costos operativos. Simpliroute nació de un estudio de ingeniería para ayudar a los bomberos a llegar a tiempo a los incendios. En 2015, se constituyó como empresa, recibió el apoyo de Startup Chile y en pocos meses llegó a Silicon Valley.

Lee también: Helados para el sistema inmune: Combatir la pandemia desde la alimentación

“Imagínate, tu primer emprendimiento, la primera idea, los primeros clientes que estás teniendo, te vas a desarrollarlo a la cuna del emprendimiento mundial: Silicon Valley. O sea, nosotros vivíamos en Mountain View, que está a pasos de las oficinas de Google, y te mueves por la calle y vives, respiras emprendimiento en todas partes y todo el rato”, cuenta Álvaro Echeverría, CEO y cofundador Simpliroute.

El funcionamiento de Simpliroute es muy sencillo, explica su fundador: “Es una plataforma, primero en la nube, que ayuda a las empresas de transporte, de retail, de e-commerce y consumo masivo, a hacer sus rutas de entrega de manera inteligente. Ellos tienen muchos vehículos, muchas entregas, con muchas restricciones. Y, Simpliroute, primero te dice con cuántos vehículos hacer las entregas, para que reduzcas tus costos logísticos, y en qué orden hacer las entregas para entregar a la hora que el cliente necesita, para mejorar el servicio a ese cliente, y adicionalmente, mejorar la experiencia del conductor en la calle

Es una interfaz web en la que los usuarios, primero, seleccionan sus vehículos, luego cargan sus entregas y aprietan el botón de “optimizar”, con estos simples pasos conseguirán un plan de distribución para su negocio. Facilidad que, junto al acceso web, han hecho que la empresa tenga como clientes a pequeñas y medianas empresas de 23 países en Latinoamérica, Europa, Oceanía y África.

Socios en la pandemia

La llegada de la pandemia cambió radicalmente la forma en que se comercializan productos. Simpliroute decidió entonces asociarse con la empresa logística de transporte Rocktruck, junto a la que ofrecen tecnología para acelerar la adaptación.

En este contexto, hay una demanda acelerada con respecto a comprar por Internet, pero muchas de las empresas no saben cómo repartir bien. De esa necesidad ahí nace Velooz.

“Velooz busca poder resolver este problema end to end, o sea, tú no tienes que preocuparte ni de ir a buscar el pedido, o de ir a dejar el pedido, si no que vienen a retirártelo a tu empresa y lo vamos a dejar a tu cliente final, y simplemente te cobramos por ese despacho”, explica el empresario.

La inteligencia detrás de todo el proceso, la brinda Simpliroute con su ruteo. “RockTruck aporta el profesionalismo de sus conductores. Puede, a través de todo el proceso, poner los estándares que, en este momento, de seguridad, por ejemplo, de limpieza, de evitar el contagio, de no tocar el conductor los productos, por ejemplo, lo podemos garantizar a través del proceso”.

Lee también: WhyWait, la aplicación de distanciamiento inteligente ante el coronavirus

El cambio de paradigma se impuso de un día para otro, y no se sabe cuánto va a durar. Por eso, en esta joven empresa evalúan a toda máquina los nuevos desafíos.

“A veces hay que pensar ¿todo lo que estoy haciendo tiene sentido para el momento actual? Las circunstancias cambiaron ¿debería adaptar mis procesos a esas circunstancias nuevas? Eso es algo que las empresas tienen que preocuparse mucho. La cultura organizacional es algo de lo que hay que preocuparse en la época actual. La adaptabilidad mía ante épocas de incertidumbre muy altas también es súper importante”, dice Echeverría.

Agrega que la tecnología es clave para enfrentar estos desafíos. “Poner tecnología siempre es vital para este tipo de procesos, pero también el pensar el proceso e identificar las cosas claves también es vital para poder potenciarse en época de crisis. Todas las épocas de crisis suelen ser un muy buen momento de repensar las cosas”.