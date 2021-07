En conversación con CNN Chile, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, entregó detalles de su eventual carrera presidencial. En primer lugar planteó que “el fenómeno más importante que tuvo lugar el 15 y 16 de mayo en las elecciones, fue la irrupción de un mundo plural, heterogéneo, de distintas trayectorias y territorios, que es el mundo independiente”. Frente a este escenario, “pensábamos que era importante que evaluara la posibilidad de llevar una candidatura presidencial independiente a la papeleta de noviembre. Esa es nuestra posición y nuestra búsqueda”. Asimismo, afirmó que “si bien Apruebo Dignidad tiene aspectos muy valiosos, y ambos candidatos tienen aspectos muy interesantes en sus programas, creo que Apruebo Dignidad, y en general el sistema de partidos, no tiene completamente resuelta la relación con todos estos mundos independientes que describo”. De la mano de lo anterior, el jefe comunal indicó no votará en las primarias presidenciales de este domingo, explicando que “no es que me caiga mal Gabriel Boric o Daniel Jadue (…), la diferencia tiene que ver con una diferencia política o estratégica”. Finalmente, manifestó que “yo no soy el candidato de la Lista del Pueblo, y soy muy respetuoso de la Lista del Pueblo como espacio político territorial”.