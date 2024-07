Senador Saavedra (PS) y votación de la reforma previsional: “Si la derecha no quiere es bueno que se lo diga al país”

El integrante de la Comisión de Trabajo dijo en CNN Chile que hay que construir un acuerdo en torno a lo que emane de la comisión técnica, y que la presidencia de la instancia "debe allanarse a votar en general".

El gobierno busca que la reforma previsional sea votada la próxima semana. Sin embargo, desde la oposición han cuestionado la tramitación de la iniciativa, señalando incluso que el proyecto que se ha presentado es un “cascarón”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha advertido que han habido retrocesos en la Comisión de Trabajo del Senado, y ha expresado su preocupación por que el proyecto sea votado antes de las elecciones municipales de octubre.

Bajo ese contexto es que el senador e integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra (PS), señaló que se trata de hacer un acuerdo que “no ponga de rodillas a nadie, ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos, por eso es que 6-0 no puede ser y 3-3 tampoco”.

Asimismo, dijo en entrevista con CNN Chile que el presidente de la instancia, Juan Antonio Coloma (UDI) tiene que “bajarse del pedestal de los últimos de los coroneles”, y que es una de las cosas que hizo Pinochet, el sistema de pensiones.

“Eso ya está obsoleto en el tiempo y es castigador y excluyente para millones de chilenos, eso es lo que tiene que tener claro la oposición”, enfatizó.

En ese sentido, advirtió que para terminar con ello se necesita voluntad política de parte de la oposición, pero que “si la derecha no quiere, es bueno que se lo diga al país y entiendan que está dentro de las cuatro primeras preocupaciones que hacen los chilenos. (Y) no como dijo la candidata a presidenta de la derecha, Evelyn Matthei, que (dijo) que importaba poco porque estaba en el cuarto lugar. No, está dentro de las cuatro principales preocupaciones que tienen chilenas y chilenos tener mejores pensiones”.

Consultado sobre si cree que la reforma pueda ser votada en la Comisión de Trabajo el lunes, teniendo en cuenta que este jueves la comisión técnica debería terminar el informe, respondió que es probable que dicho documento se vote durante durante la semana.

“Tenemos que allanarnos a que hay construir el acuerdo en función del informe que emane de la comisión técnica (…) La presidencia de la comisión, que hoy día representa la UDI, debe allanarse a votar en general porque no hacerlo es la negación, la antítesis de ser legislador. A mí me eligieron para legislar, a Coloma también lo eligieron para legislar, no para negarse” a aquello”, sentenció.