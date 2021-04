El senador José Miguel Durana (UDI), en conversación con CNN Chile, abordó el proyecto de reforma constitucional que permitiría un tercer retiro de los fondos previsionales y que durante la jornada de hoy fue despachado por la Comisión de Constitución del Senado para ser discutido en Sala este jueves.

Junto con el trámite legislativo, el gobierno ya envió el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa, tal como ocurrió con el segundo retiro. Una acción que, según indicaron desde el Ejecutivo, se respalda por la vigente Constitución, pero ha causado serie de críticas incluso al interior del oficialismo.

En referencia a lo anterior, Durana reiteró su decisión de “apoyar este tercer retiro de fondos de pensiones, porque lamentablemente todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno no llega directamente a la clase media. Es la clase media la que está más afectada, y por lo tanto mi voto no es un voto doctrinario, no es un voto político. Es un voto pensando en las personas”.

“Sé que es una mala política, pero frente a una pandemia como la que estamos viviendo, necesariamente uno tiene que ponerse en los pantalones y los zapatos de la gente que más lo necesita“, añadió.

Por otro lado, negó una posible improvisación del Ejecutivo frente a las ayudas sociales entregadas durante la pandemia.

“Creo que un gobierno que ha dispuesto 18 mil millones de dólares, no es improvisación. Lo que pasa es que se invisibiliza a esta clase media que pasa a tener una condición vulnerable, a esta clase media que no llega al Registro Social de Hogares, esta clase media que es vulnerable porque ha perdido el empleo y lamentablemente tiene bienes (…). A esas personas es a quien nosotros tenemos que focalizar también nuestras ayudas”.

Llamado al gobierno

Ante el llamado a la unidad del candidato presidencial Joaquín Lavín, Durana estableció que esta podría lograrse cuando “efectivamente el gobierno, por un lado, desista de ir al Tribunal Constitucional, o el esfuerzo que nosotros podemos hacer en el Senado es que efectivamente podamos sacar una ley que sea muy similar al segundo retiro”.

Según dijo, “si nosotros sacamos una ley del tercer retiro igual a la del segundo retiro, lo más probable es que el Tribunal Constitucional pueda votar a favor”.

“El TC estaría en su pleno derecho si es que finalmente no considera dentro de su fallo la situación de la pandemia y la crisis que estamos viviendo, y desde esa perspectiva, yo le hago un llamado a mi gobierno para que busque todas las fórmulas de universalidad, que son absolutamente necesarias”, en caso de que la iniciativa sea finalmente truncada.

“Ojalá el presidente entienda que aquí nadie está en contra de su gobierno, sus principios, valores o doctrina”, añadió. Sino que “aquí estamos evaluando un tema humano frente a una situación de pandemia“, concluyó.