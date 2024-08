Secretario ejecutivo de CNE aseguró que eléctricas “están al debe” por cómo enfrentaron los cortes masivos

“Las empresas están al debe”, así calificó en CNN Prime Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el desempeño de las distribuidoras eléctricas durante la emergencia tras el temporal del jueves 1 de agosto, que dejó a cientos de hogares sin suministro eléctrico.

En esa misma línea, el representante de la CNE señaló que “a todas luces es evidente que hay algunos incumplimientos, empezando por el tema de la información y el tiempo de reposición del servicio”.

“Lo que tienen que hacer las empresas es prevenir. Si esto les sale más costoso, contratarán más cuadrillas”, subrayó.

Otro flanco que abrió la emergencia tras las intensas lluvias y rachas de viento es la importancia de modificar la normativa, ya que en Chile no es obligatorio que las distribuidoras tengan un monto mínimo de inversión.

“Una vez definida la tarifa, las compañías tienen libertad para gestionar su negocio”, explicó Mancilla, y precisó que “no hay multas por no invertir”.

De hecho, remarcó que el “mayor disuasivo” que pueden enfrentar es lo que está ocurriendo con el anuncio del Gobierno, que inició un proceso administrativo para caducar la concesión de Enel Distribución en la Región Metropolitana.

