Sebastián Sichel llama a “no dejar sola” a Evelyn Matthei y afirma que la apoyará “lealmente” para la presidencia

Por Polet Herrera 28.10.2024

El alcalde electo de Ñuñoa conversó en profundidad con CNN Chile acerca de sus definiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales. “Si algo me pasó en mi campaña presidencial fue que muchas veces me sentí solo, o que me dejaron solo; y con Matthei no podemos hacer lo mismo”, señaló Sichel.