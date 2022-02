La Convención Constitucional continúa su trabajo en el desarrollo de una nueva Constitución para Chile, en semanas que han estado marcadas por el inicio de las primeras definiciones respecto al contenido de la Carta Magna y controvertidas iniciativas como la de disolver los poderes del Estado para dar paso a una asamblea plurinacional -lo que fue rápidamente descartado por el Pleno-.

La convencional del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, conversó con CNN Chile para entregar luces sobre el proceso constituyente y detallar la actual etapa en la que se encuentra el trabajo de los convencionales. En ese contexto es también hizo el alcance de que uno de los principales desafíos de la instancia, es mejorar las formas de comunicación para aclarar dudas o malos entendidos de la ciudadanía.

“Creo que una de las grandes falencias que tenemos, que es una autocrítica que nos hacemos y que estamos tratando de ver cómo se soluciona, es poder comunicar mucho mejor lo que hacemos porque no se entiende y al no entenderse hay mucha comunicación cruzada y comunicación que no es efectiva”, advirtió.

La convencional planteó que el trabajo del hemiciclo está marcado por 3 principales etapas: la definición de reglamentos, la creación del articulado de la Constitución y la armonización de las normas que se aprueben. Bajo esa premisa, Sánchez señaló que justamente la CC se encuentra en la segunda fase de articulado, lo que definió como “el corazón del proceso”.

