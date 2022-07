El abogado y ex asesor de Asuntos Indígenas del Gobierno de Gabriel Boric, Salvador Millaleo, conversó con CNN Chile y abordó los polémicos dichos de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien aseguró que “parece que algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza”. En ese contexto, Millaleo planteó que “más allá de que la forma de la ministra no haya sido apropiada es efectivo que la derecha, salvo el intento de Moreno, el resto del gobierno de Piñera hizo de cuestiones efectivas para combatir los problemas”. Asimismo, destacó el “intento muy serio de dialogar con grupos pacíficos y radicalizados” que realizó el ex ministro Alfredo Moreno.