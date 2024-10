Devés aseguró echar de menos “un mayor compromiso con la educación pública, que también fue un anhelo del Gobierno”

La rectora de la Universidad de Chile comentó las ideas generales de la propuesta que pone fin al CAE, comentando que aún hace falta algún gesto en pro de la educación pública, la cual "todavía no tiene grandes defensores".

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, habló en CNN Prime sobre la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), sobre la cual planteó algunos puntos en los que merece poner atención una vez se conozca el proyecto final.

Asegurando que existía un consenso en que “había que condonar”, la académica destacó el hecho de que sea acotado y no total. “Era injusto y era difícil también. Los recursos comprometidos en eso no eran posibles”, afirmó.

“Era quizás irreflexiba”, dijo además sobre la promesa de campaña de Gabriel Boric en cuanto a la condonación total de la deuda estudiantil.

Sin embargo, de las iniciativas que se han propuesto en distintos ámbitos de la educación, Devés comentó que echa de menos algún gesto con respecto a la educación pública.

“Echo mucho de menos, en general, no en este proyecto en particular. Pero en general echo de menos un mayor compromiso con la educación pública, que también fue un anhelo y claramente planteado por el Gobierno. Y eso no lo hemos visto”, dijo la rectora de la Universidad de Chile.

En ese sentido, asintió respecto a la paradoja que se genera al ver que parte de los miembros del Ejecutivo participaron en las principales movilizaciones de 2011.

“La educación pública todavía no tiene grandes defensores”, agregó.