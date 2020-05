El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés se refirió a las cifras entregadas este miércoles por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la que reveló que la tasa de desempleo en el Gran Santiago en marzo fue de 15,6%,

“Era esperable estas cifras fueran malas, pero su medición es menos precisa que lo habitual, porque es una encuesta que se hizo por teléfono, por las cuarentenas y el distanciamiento social, y, en segundo lugar, tenemos las propias cuarentenas que van ensuciando la respuesta“, sostuvo Valdés en entrevista con CNN Chile.

El otrora titular de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet comentó que “este es un dato que está en línea con lo que estamos viendo en todas partes del mundo“. “Más que preocuparse del decimal, hay que reconocer que estamos con un problema acá”, añadió.

Valdés, eso sí, comparó el desempleo actual respecto a otras crisis económicas que nos han afectado. En ese sentido indicó que tanto en la crisis asiática o la subprime, las empresas “no querían, no podían en el sentido económico, no les convenía contratar y despedían y no volvían a contratar”, en cambio en “el ciclo actual es muy distinto. Por buenas razones, que son por la salud de las personas, no dejamos que se pueda ir a trabajar y eso es un ciclo muy distinto al habitual y hay que tratarlo distinto“.

Además, aseguró que “existe la posibilidad de regulación relativamente rápida si las hacemos hoy. Si las hacemos mal, por cierto, se puede transformar en un problema más persistente”. También, adelantó sobre las cifras que entregará el INE este viernes, que “sin duda (la cifra) va a subir, pero esperaría que bastante menos que esta encuesta”.

Consultado por los pasos a dar para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia, Valdés señaló “lo que tenemos que hacer urgentemente son dos cosas: darle más seguridad a las personas para que se puedan quedar en casa. Y eso quiere decir revistar los instrumentos de bonos y subsidios de cesantía que existen hoy, porque esos se diseñaron con una realidad distinta hace dos meses, cuando las expectativas del gobierno al menos, no de todos, pero sí del gobierno, es que para esta época íbamos a estar en un período de normalización”.

En tanto que el segundo punto, destacó que “es muy importante para aliviar esta tensión económica versus la pandemia, tener mejor tratamiento de encontrar a los que están enfermos, trazar a todos los que estaban alrededor de ellos y aislar a esas personas“.

Por todo lo anterior, zanjó que “no es llegar y gastar plata para que la economía prenda de nuevo“.

Finalmente, llamó a poner atención a la tasa de desempleo, ya que puede demorar en volver a las cifras habituales. “En la crisis asiática, la tasa de desempleo se demoró ocho años en bajar”, motivo por el que dice hay que tener “regulaciones alrededor del mercado laboral que faciliten estos ajustes, pero ya vendrá ese tiempo. El tiempo actual es primero sacarnos el problema de la pandemia, ahí tiene que estar en enfoque”.