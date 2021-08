El presidente Sebastián Piñera anunció este martes la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal durante los meses de octubre y noviembre, como medida de apoyo en medio de la crisis derivada de la pandemia.

Además, también se dio a conocer la creación de un nuevo IFE Laboral, que consiste en un subsidio mensual que se pagará a todos los trabajadores que encuentren un empleo formal durante este 2021.

Para conocer más en detalle de estas ayudas fiscales, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, conversó con CNN Chile y afirmó que esto da “más tranquilidad a la población, ya que las ayudas sociales van a llegar hasta fin de año. Y con eso estamos completando prácticamente el año completo desde que partimos con este IFE Universal y permite que las personas ya sepan el horizonte de como se viene el resto del año”.

El nuevo IFE Laboral contempla el pago del 60% del sueldo a mujeres, con un tope de hasta 250 mil pesos, y del 50% de la remuneración a hombres, con un máximo de 200 mil.

El ministro Cerda aseguró que esto “busca entregar subsidios importantes para que las personas, cuando encuentren empleo,además de tener su sueldo, le vamos a dar una transferencia directa a sus cuentas corrientes. Al final del día, la mejor política social es saber que el empleo formal permite tener una mayor tranquilidad para el futuro”.

Respecto a la llegada de la variante Delta a nuestro país y el futuro de la pandemia, el jefe de la cartera de Hacienda afirmó que “siempre pueden ocurrir cosas y tenemos un plan potente que es extender los pagos hasta fines de año. Esto nos permite tener la tranquilidad que, si la situación empeora con una nueva variante, el IFE Universal esta para ese ayudarnos en ese escenario”.

También se refirió a la posibilidad de un cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales, y señaló que con las nuevas ayudas, este proyecto no se justifica. “Muchas veces nos dijeron que los retiros eran necesarios porque las ayudas sociales no estaban disponibles, y hoy sí lo están. Son montos que creemos que permiten ir en la ayuda de las personas y no comprometer las futuras pensiones”, dijo Cerda.

El ministro explicó que con estas nuevas medidas déficit fiscal está aumentando, pero que según el gobierno será uno menor comparado con otros países.

“Vamos a entregar una casa ordenada. Nosotros vamos a salir con una deuda del porcentaje del PIB de cerca de 34 puntos. Cuando nos comparamos con otros países emergentes, estos están con 70 puntos del PIB. Entonces, si bien hemos aumentado y tenemos un déficit importante, vamos a salir con un nivel mucho más bajo que otros“, concluyó.